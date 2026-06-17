Feli Pérez, portavoz de las tejedoras que decoran Zamora para San Pedro: “Son muchas horas de ganchillo, pero es muy gratificante ver las calles tan bonitas, no te imaginas las cosas que nos dice la gente"

Sus rostros están exultantes. No es para menos. Acaban de ver cómo el arduo trabajo que han llevado a cabo desde el pasado mes de marzo, han visto como sus miles de horas tejiendo espirales ha quedado materializado en los coloristas adornos que estrena la céntrica calle Benavente, ubicación donde se encuentra el local del Barco del Duero donde cada miércoles se reúnen las 18 integrantes de Nuevo Tejiendo Zamora.

Este grupo, integrado por mujeres de perfiles muy variados y edades entre la treintena y la sesentena, comenzó su andadura hace tres años. “Una persona dio el paso, nos unimos otra mujer y yo y… poco a poco, a través del boca a boca, hemos llegado a 18” explica Feli Pérez Serrano. La portavoz del colectivo alude a que la persona impulsora del colectivo tuvo que abandonarlo en Navidad.

“Nos quedamos un poco en shock porque nos gusta tejer, pero... finalmente decidimos seguir adelante”, con su labor de ganchillo y a veces de punto, bajo la denominación de Nuevo Tejiendo Zamora.

Algunas de las mujeres de Nuevo Tejiendo Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Colaboración

Estas mujeres llevan a cabo "proyectos que luego donamos” a múltiples colectivos. En Zamora colaboran con AFA Zamora o con Autismo Zamora, pero sus labores solidaridad alcanzan a niños hospitalizados a través del proyecto Corazón Solidario de Madrid para el que hacen “lampitas”.

También colaboran con el Cottolengo de Cáceres, que atiende personas con discapacidades físicas y psíquicas severas, así como a enfermos sin recursos, que “nos indican si necesitan mantas, bufandas o calcetines”.

Además la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA de Madrid les remite proyectos como en el que están colaborando en estos momentos, confeccionar vendas con algodón puro para las personas que tienen piel de mariposa en Marruecos. “Todo lo que hacemos es solidario”, sintetiza Pérez.

Los mandalas que hicieron años atrás. / José Luis Fernández / LZA

El colectivo logra las lanas para sus creaciones “a través de las redes y de que la gente de Zamora es muy generosa y nos donan muchísimas lanas” en cajas que tienen habilitadas en La Casa de las labores, ubicada en la calle del Seminario, y en el Barco del Duero, local sito en la calle Benavente y donde se reúnen todos los miércoles entre las 11.000 y las 13.00 horas, aunque “lo que menos hacemos es tejer.. le damos mucho a la lengua” comenta entre risas una compañera.

Detrás de Nuevo Tejiendo Zamora se encuentra “la solidaridad con la gente más necesitada” y el compañerismo, no en vano al hablar con ellas se palpa la complicidad existente. Ellas deciden “por consenso” con qué proyectos se implican. Así para el verano encaran ayudar a Soñando muñecas donde una chica de Asturias “nos va facilitando las lanas, nos dice lo que necesita y va destinado a Etiopía”.

San Pedro

Para las Ferias y Fiestas de San Pedro el colectivo, años atrás hizo los mandalas y las mantas zamoranas que nuevamente decorarán las sedes del Ayuntamiento y de la Policía Municipal.

Presentación de la decoración. / José Luis Fernández / LZA

A mayores sus manos han confeccionado 550 espirales de viento en coloristas tonalidades que engalanan toda la calle Benavente, al encontrarse el Barco del Duero en esa vía. “Un día nos vio haciéndolas para Autismo Zamora David Gago (el concejal de Festejos) y nos pidió que las hiciéramos para San Pedro” rememora Feli Pérez.

Desde marzo han estado tejiendo las espirales el grueso del grupo. También han preparado tiras para lo que han contado con la colaboración de los chicos de Mucho Cuzeo y cinco mujeres las han cosido a máquinas.

La calle Benavente adornada con las espirales de viento. / Cedida

Resultado

Las mujeres de Nuevo Tejiendo Zamora el miércoles madrugaron para ver cómo había quedado el resultado de sus muchas horas de aguja haciendo ganchillo, sobre todo en sus casas. “¡No te puedes imaginar las cosas tan bonitas que nos decía la gente al verlas!” apunta otra integrante del colectivo.

Su esfuerzo ha convertido el tránsito por esa calle céntrica en un camino más alegre.