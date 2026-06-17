La Facultad de Educación de Zamora, pionera en un proyecto de matemáticas inclusivas

Se trata de un proyecto de aprendizaje y servicio de la Facultad de Ciencias de la Educación del Campus Viriato de Zamora que ha ido creciendo desde el curso 2021-2022. Alumnos de Educación Primaria, junto con algunos compañeros de Infantil, desarrollan cada año materiales para enseñar la asignatura de matemáticas a estudiantes con necesidades especiales. El proyecto se titula “Aprender de usuarios con discapacidad para formar docentes en el área de Matemáticas” (ADiDoMa) y ha ido creciendo curso a curso.

En la actualidad, en el proyecto están involucradas diferentes entidades, como Fundación Personas de Zamora y AFIM de Salamanca, centrados en la discapacidad intelectual, junto a la Fundación ONCE, especializada en la discapacidad visual, Autismo Zamora y Cruz Roja de ambas ciudades, que trabajan con personas en riesgo de vulnerabilidad social. Todos ellos conforman un equipo que, junto con la Facultad de Ciencias de la Educación, desarrollan estos elementos inspirados en la experiencia laboral de estos colectivos de los primeros y la formación pedagógica de los segundos.

Sin financiación

Las asignaturas de Didáctica de las Matemáticas y Psicología de la Educación son las principales materias en las que se trabaja este proyecto. “Comenzamos sin financiación”, recuerda la profesora Beatriz Sánchez Barbero, una de las principales promotoras de la iniciativa, agradecida por el posterior apoyo económico de la Universidad de Salamanca, que ha facilitado la elaboración de los materiales de una manera más profesional.

Al igual que estos modelos, también han crecido los colectivos con los que se trabaja. “En un principio, el proyecto solo era para discapacidad intelectual, porque nos habíamos dado cuenta de que las entidades trabajaban con adultos que necesitaban un manejo básico de las matemáticas para ganar en autonomía e independencia”, explica. Con el paso del tiempo, fueron otros organismos los que también reclamaron esa ayuda, lo que abrió el abanico de la atención a la diversidad.

I jornadas virtuales

Este proyecto sale de las aulas esta semana con la celebración el viernes de la I Jornada sobre Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas en Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, bajo el lema “La inclusión también cuenta”, donde diferentes profesionales de las entidades que colaboran con esta iniciativa de aprendizaje y servicio compartirán su experiencia, al tiempo que también se mostrarán diferentes materiales realizados para este tipo de aprendizaje.

En formato virtual, aunque esperan que en un futuro pueda realizarse en el Campus Viriato de manera presencial, esta jornada es posible gracias al trabajo de las profesoras Beatriz Sánchez Barbero, María José Cáceres García y Raquel Andrés Sánchez, desde el área de Didáctica de las Matemáticas, junto a sus compañeras Marta Ramos Baz, de Psicología Evolutiva y de la Educación, María Teresa Santos Martín, de Estadística e Investigación Operativa y Elena Martín Pastor, del área de Didáctica y Organización Escolar.

La jornada quedará grabada para poder acceder a ella cuando se necesite y se centrará en una mesa redonda con los especialistas, que hablarán de cómo es el aprendizaje de usuarios con discapacidad intelectual, visual, trastorno del espectro autista o en riesgo de vulnerabilidad social, al tiempo que compartirán pautas de enseñanza.