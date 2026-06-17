Expertos sobre problemas cardíacos: "La obesidad es una enfermedad y sabemos cómo tratarla"

"Llevamos ya más tiempo haciendo reuniones de riesgo cardiovascular, pero reuniones de una forma global de la patología es el segundo año. Tratamos todos los aspectos de la Cardiología, no solo el riesgo cardiovascular, sino también la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica y la obesidad, que está muy de moda ahora en todos los ámbitos. La obesidad siempre ha sido un factor de riesgo, pero ahora ya hay fármacos para tratarla. Veremos qué fármacos están indicados, en qué situaciones, cómo hay que utilizarlos, si están financiados o no, en fin, un poco las características. Porque no es solo estética lo que se busca. Tenemos claro que la obesidad es una enfermedad y sabemos cómo tenemos que tratarla".

El jefe de Cardiología del Complejo Asistencial de Zamora, José Luis Santos Iglesias, ha sido el promotor de este II Congreso de Patología Cardiaca "Zamora se mueve con el corazón", dirigido a profesionales sanitarios de todos los ámbitos interesados en este importante problema de salud.

Asistentes a las sesiones. / JOSE LUIS FERNANDEZ

"El envejecimiento de la población, que es especialmente llamativo en una provincia como Zamora, el incremento de los factores de riesgo cardiovascular y la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares hacen necesaria la actualización de conocimientos desde una visión integradora con la participación de todos los profesionales implicados", explica el doctor Santos.

Con un formato innovador, en base a conferencias breves engarzadas con un hilo conductor, el foro pretende abordar "las últimas novedades tanto desde el punto diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico. Los pacientes son de todos y todos podemos y debemos aportar nuestro granito de arena. Algo que en Zamora siempre hemos llevado por bandera".

"Asimismo, en estas jornadas hemos querido complementar el programa con la creación de un concurso de casos clínicos dividido en tres categorías: enfermería, residentes y adjuntos", indicó.

Inauguración del Congreso / JOSE LUIS FERNANDEZ

Tras la conferencia inaugural, a cargo del jefe de Cardiología de Salamanca, Ignacio Cruz González, que entró por videoconferencia, la primera mesa redonda abordó el papel de la enfermería, el problema de los pacientes de muy alto riesgo, el perfil lipídico, la hipertensión arterial, la diabetes o los tratamientos de los lípidos (colesterol y triglicéridos) clásico y más moderno.

A continuación los profesionales abordaron la fibrilación auricular, con aspectos desde la detección precoz a la cardioversión eléctrica, el ictus, la insuficiencia cardiaca o la hipercalemia (altos niveles de potasio en sangre).

Obesidad

Será en la segunda jornada del Congreso, que se celebra este jueves en sesión de tarde en el Seminario de San Atilano, cuando se aborde el problema de la obesidad, con una visión del problema, el control de los factores higiénico dietéticos, el tratamiento farmacológico y las aportaciones de la cirugía.

La cardiopatía isquémica es otro de los problemas de salud, con el debate sobre si es necesario revascularizar a todos los pacientes con síndrome coronario agudo, los aspectos controvertidos del tratamiento antitrombótico, la rehabilitación cardiaca o el consumo del tabaco.

"Esto es un congreso de cardiología, pero no para cardiólogos. Es un congreso para que todo el mundo en Zamora hable de la cardiología, porque todos los profesionales vemos pacientes cardiológicos todos los días", explica José Luis Santos sobre el diseño de las sesiones.