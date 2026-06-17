Doce centros zamoranos obtienen la máxima calificación de competencia digital

Un total de doce centros educativos de Zamora han alcanzado el máximo nivel de certificación en competencia digital, adjudicado por la Consejería de Educación. Se trata del reconocimiento CoDiCe TIC, que reconoce la integración de las tecnologías de la información y la comunicación de los colegios e institutos sostenidos con fondos públicos de la comunidad en este curso escolar 2025-2026.

De esta manera, se unen a la lista del nivel 5 Excelente el IES Aliste, de Alcañices; los IES León Felipe y Los Salados, ambos de Benavente; el CRA Valle de Valverde, de Burganes de Valverde; el IES Los Valles, de Camarzana de Tera; el IES Cardenal Pardo Tavera, de Toro; el colegio Nuestra Señora de la Paz, de Villaralbo y los centros de la capital CEIP Riomanzanas, Sagrado Corazón de Jesús, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora y los institutos Claudio Moyano y Universidad Laboral.

En total, la consejería ha otorgado una mejora de estas calificaciones a 36 colegios e institutos de la provincia, once de ellos con un nivel 4 Avanzado y otros trece con el nivel 3 Medio.

Por otra parte, la administración ha mantenido en el mismo nivel de vigencia de certificación al IES Valverde de Lucerna, de Puebla de Sanabria, y al CEIP La Villarina, en la capital, ambos con un nivel 3 medio.