El concurso de escape room de la DGT de Zamora ya tiene ganadores

La Subdelegación del Gobierno de Zamora ha acogido este miércoles a los ganadores de una nueva edición del concurso escolar de escape room organizado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora.

El centro educativo vencedor de este año ha sido el colegio Gonzalo de Berceo y sus alumnos han acudido para recibir sus diplomas, en un acto que ha contado con el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; la directora Provincial de Educación, María Teresa Pérez; el jefe Provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez; la coordinadora Provincial de Educación Vial de la Jefatura de Tráfico de Zamora, Judit Castro y los profesores del colegio, María del Carmen Taranilla y Carlos Javier Rodríguez.

La actividad ha sido organizada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora y en ella han participado ocho centros educativos de la provincia. Con este reconocimiento, se pone en valor el trabajo en equipo del alumnado y la apuesta del centro por la educación vial y las metodologías activas y participativas.

Para alumnos de 6º de Primaria

“Combina, Muévete y Explora” es un escape room educativo dirigido al alumnado de 6º de Educación Primaria que propone un viaje en bicicleta por diferentes ciudades y países del mundo, entre ellos Madrid, Países Bajos, Bélgica, China y Japón. A lo largo del recorrido, los participantes deben superar retos relacionados con el uso seguro de la bicicleta y el conocimiento de la normativa.

La actividad combina la educación vial con contenidos sobre geografía, arte y cultura. Todo ello a través de materiales manipulativos y uso de las TIC, fomentando el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el aprendizaje mediante una metodología lúdica y participativa.