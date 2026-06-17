La Catedral de Zamora reabre sus puertas al culto público el 28 de junio

La Catedral de Zamora reabrirá sus puertas al culto público el próximo 28 de junio y la primera celebración será la misa dominical de las 10.00 horas, aunque el obispo de Zamora, Fernando Valera, presidirá ya una eucaristía “privada” el día 25 de junio, según han confirmado fuentes del Cabildo Catedral de Zamora.

Puesta a punto de la seo tras Las Edades. / Victor Garrido / LZA

El primer templo diocesano recuperará así su actividad cotidiana tras la exposición de Las Edades de Hombre, cuyo montaje obligó a que el templo permaneciera cerrado desde hace ya un año, ya que desde el 9 de junio de 2025 todos sus cultos se trasladaron a la iglesia de San Ildefonso.

Desde la clausura de “EsperanZa” el pasado 3 de mayo, un grupo de operarios de la Fundación de las Edades del Hombre trabaja para que la seo recupere el aspecto que tenía antes de hacerse cargo de ella, y en estos momentos ultiman el montaje del discurso expositivo del Museo Catedralicio.

Imágenes

El montaje de Las Edades obligó a la salida de varias imágenes de devoción como la Esperanza, propiedad de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis; Jesús de Luz y Vida, cuyo titular es la hermandad homónima; el Cristo yacente de la Real Cofradía del Santo Entierro, así como los pasos de Conversión del centurión y La Lanzada, ambos del Santo Entierro, así como Redención de la Cofradía Jesús Nazareno de Zamora y el Santo Cristo, propiedad del Cabildo, que procesiona la noche del Viernes Santo con la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. Este crucificado regresará “en los próximos días” y todavía queda por determinar el futuro del resto de piezas artísticas.

Los bancos ya han recuperado su lugar en el primer templo diocesano. / Victor Garrido / LZA

En estos momentos el Santo Entierro tiene todos sus pasos ya en la construcción permanente, la Virgen de la Esperanza se encuentra en la iglesia del convento del Tránsito y la talla de Jesús de Luz y Vida puede verse en Santa María La Nueva.