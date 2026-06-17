Iglesia
La Catedral de Zamora reabre sus puertas al culto público el 28 de junio
Tras más de un año de cierre, la primera celebración oficial será la misa dominical de las 10.00 horas.
La Catedral de Zamora reabrirá sus puertas al culto público el próximo 28 de junio y la primera celebración será la misa dominical de las 10.00 horas, aunque el obispo de Zamora, Fernando Valera, presidirá ya una eucaristía “privada” el día 25 de junio, según han confirmado fuentes del Cabildo Catedral de Zamora.
El primer templo diocesano recuperará así su actividad cotidiana tras la exposición de Las Edades de Hombre, cuyo montaje obligó a que el templo permaneciera cerrado desde hace ya un año, ya que desde el 9 de junio de 2025 todos sus cultos se trasladaron a la iglesia de San Ildefonso.
Desde la clausura de “EsperanZa” el pasado 3 de mayo, un grupo de operarios de la Fundación de las Edades del Hombre trabaja para que la seo recupere el aspecto que tenía antes de hacerse cargo de ella, y en estos momentos ultiman el montaje del discurso expositivo del Museo Catedralicio.
Imágenes
El montaje de Las Edades obligó a la salida de varias imágenes de devoción como la Esperanza, propiedad de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis; Jesús de Luz y Vida, cuyo titular es la hermandad homónima; el Cristo yacente de la Real Cofradía del Santo Entierro, así como los pasos de Conversión del centurión y La Lanzada, ambos del Santo Entierro, así como Redención de la Cofradía Jesús Nazareno de Zamora y el Santo Cristo, propiedad del Cabildo, que procesiona la noche del Viernes Santo con la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. Este crucificado regresará “en los próximos días” y todavía queda por determinar el futuro del resto de piezas artísticas.
En estos momentos el Santo Entierro tiene todos sus pasos ya en la construcción permanente, la Virgen de la Esperanza se encuentra en la iglesia del convento del Tránsito y la talla de Jesús de Luz y Vida puede verse en Santa María La Nueva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- La hostelería zamorana brilla con tres galardones en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León
- Elisabete Ferreira, mejor panadera del mundo: 'El secreto de un buen pan pasa por la conjunción de técnica e investigación
- La nostalgia de las 'Galerías 3 Cruces' de Zamora: un solo comercio resiste tras 55 años luchando por mantener viva la esencia del trato personal
- El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026
- Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores
- Aviso amarillo por tormentas este domingo en Zamora: ¿a qué hora caerá el chaparrón?
- Un programa definitivo de fiestas de San Pedro de Zamora repleto de actividad de calle: más de 150 propuestas y cerca de 90 son conciertos