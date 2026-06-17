San Pedro
La calle Benavente se engalana para San Pedro con espirales hechas por Nuevo Tejiendo Zamora
El proyecto representa un trabajo coordinado e intergeneracional entre la empresa Mini2AC, la asociación Nuevo Tejiendo Zamora y el programa 'Mucho Cuzeo'
La céntrica calle Benavente contará este año con una decoración de espirales para las fiestas de San Pedro que cubrirá los más de 250 metros lineales realizadas por las integrantes de Nuevo Tejiendo Zamora.
Para este año, la iniciativa, que ya se ha convertido en una tradición en estas fechas, ha contado con un diseño mucho más organizado y con una planificación específica orientada a embellecer la ciudad.
El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha destacado en la presentación que no se trata de una decoración convencional adquirida comercialmente, sino del "fruto de un trabajo coordinado" en el que se han implicado colectivos de diferentes edades, aportando un valioso carácter intergeneracional al proyecto
Origen artesanal
La decoración de la calle Benavente está compuesta por alrededor de 550 "espirales del viento" tejidas a mano. Feli Pérez, representante de la asociación Nuevo Tejiendo Zamora, colectivo integrado por 18 mujeres, ha explicado que el proyecto nació de forma espontánea a partir de una labor solidaria que realizaban para Autismo Zamora. “Al ver el trabajo, el concejal David Gago propuso adaptar la idea para las fiestas de San Pedro”.
Las integrantes de Nuevo Tejiendo Zamora han trabajado intensamente desde marzo en la confección de las piezas y para el corte de las tiras han contado con la colaboración de los jóvenes del programa “Mucho Cuzeo”, mientras que la costura final e inserción de las labores en las estructuras se ha realizado de forma interna por cinco costureras.
Además de la calle Benavente, el grupo, que se reúne en el local de El Barco ubicado en esa arteria, se ha encargado un año más de la colocación de los mandalas y banderas zamoranas que lucirán en los balcones de los ayuntamientos tanto viejo y como nuevo durante las fiestas patronales.
Plaza Sagasta
David Gago ha explicado que el proyecto ornamental de las fiestas se completará con una intervención en la plaza de Sagasta, consistente en una decoración “muy colorida y con un diseño especial” coordinado por Mini2AC en colaboración con la empresa Dagoba Iluminación, diseñada para llamar profundamente la atención de los viandantes.
Presentación oficial
Para celebrar la puesta de largo de todos los actos, el jueves 18 a las 19.30 horas, se celebrará un evento especial en la propia calle Benavente. Ana Alfonso, representante de Mini2AC, ha invitado a todos los zamoranos a acudir a ver en el podcast "Mucho Cuzeo", donde habrá entrevistas en directo sin olvidar juegos tradicionales con el objetivo de" pasar un rato divertido y disfrutar de las calles de Zamora en en estas fiestas".
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- La hostelería zamorana brilla con tres galardones en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León
- Elisabete Ferreira, mejor panadera del mundo: 'El secreto de un buen pan pasa por la conjunción de técnica e investigación
- La nostalgia de las 'Galerías 3 Cruces' de Zamora: un solo comercio resiste tras 55 años luchando por mantener viva la esencia del trato personal
- El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026
- Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores
- Aviso amarillo por tormentas este domingo en Zamora: ¿a qué hora caerá el chaparrón?
- Un programa definitivo de fiestas de San Pedro de Zamora repleto de actividad de calle: más de 150 propuestas y cerca de 90 son conciertos