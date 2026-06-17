La calle Benavente se engalana para San Pedro con espirales hechas por Nuevo Tejiendo Zamora

La céntrica calle Benavente contará este año con una decoración de espirales para las fiestas de San Pedro que cubrirá los más de 250 metros lineales realizadas por las integrantes de Nuevo Tejiendo Zamora.

Para este año, la iniciativa, que ya se ha convertido en una tradición en estas fechas, ha contado con un diseño mucho más organizado y con una planificación específica orientada a embellecer la ciudad.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha destacado en la presentación que no se trata de una decoración convencional adquirida comercialmente, sino del "fruto de un trabajo coordinado" en el que se han implicado colectivos de diferentes edades, aportando un valioso carácter intergeneracional al proyecto

Origen artesanal

La decoración de la calle Benavente está compuesta por alrededor de 550 "espirales del viento" tejidas a mano. Feli Pérez, representante de la asociación Nuevo Tejiendo Zamora, colectivo integrado por 18 mujeres, ha explicado que el proyecto nació de forma espontánea a partir de una labor solidaria que realizaban para Autismo Zamora. “Al ver el trabajo, el concejal David Gago propuso adaptar la idea para las fiestas de San Pedro”.

En primer término Feli Pérez, de Nuevo Tejiendo Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Las integrantes de Nuevo Tejiendo Zamora han trabajado intensamente desde marzo en la confección de las piezas y para el corte de las tiras han contado con la colaboración de los jóvenes del programa “Mucho Cuzeo”, mientras que la costura final e inserción de las labores en las estructuras se ha realizado de forma interna por cinco costureras.

Además de la calle Benavente, el grupo, que se reúne en el local de El Barco ubicado en esa arteria, se ha encargado un año más de la colocación de los mandalas y banderas zamoranas que lucirán en los balcones de los ayuntamientos tanto viejo y como nuevo durante las fiestas patronales.

Plaza Sagasta

David Gago ha explicado que el proyecto ornamental de las fiestas se completará con una intervención en la plaza de Sagasta, consistente en una decoración “muy colorida y con un diseño especial” coordinado por Mini2AC en colaboración con la empresa Dagoba Iluminación, diseñada para llamar profundamente la atención de los viandantes.

Presentación oficial

Para celebrar la puesta de largo de todos los actos, el jueves 18 a las 19.30 horas, se celebrará un evento especial en la propia calle Benavente. Ana Alfonso, representante de Mini2AC, ha invitado a todos los zamoranos a acudir a ver en el podcast "Mucho Cuzeo", donde habrá entrevistas en directo sin olvidar juegos tradicionales con el objetivo de" pasar un rato divertido y disfrutar de las calles de Zamora en en estas fiestas".