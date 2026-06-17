Los Bloques clama de nuevo por la rotonda de La Aldehuela

"Este fin de semana hemos tenido que sufrir, una vez más, los problemas de tráfico en la Barriada de Asturias. La celebración del festival ZLive en Ifeza hace más notoria la necesidad de una rotonda en el cruce con la carretera de La Aldehuela, vía de titularidad municipal".

Así comienza el nuevo comunicado de la Asociación de Vecinos de Los Bloques para reclamar esta infraestructura. "Se acondicionan zonas de acampada, de estacionamiento de caravanas, aparcamientos cortando un carril de la carretera, y solo se controla el tránsito de vehículos en los inicios o finales de los conciertos. Un festival que dura varios días, que trae muchas personas de fuera a la ciudad, que llenan de vida y actividad, pero que se encuentran como muchos zamoranos, perdidos por las calles de la Barriada de Asturias para entrar en a la ciudad, que se ven obligados a tener que circular hasta Ifeza al salir del aparcamiento donde están acampados, retrocediendo lo andado para poder ir hacia Cardenal Cisneros, o para subir al centro del barrio de Los Bloques".

La salida desde el merendero y desde la zona de aparcamiento, "no da más opciones, circular unos kilómetros, para retroceder por el mismo camino. Un absurdo que llevamos viendo día a día y año tras año, sin que el alcalde tome ninguna decisión operativa. Escuchando palabras vacías de concejales que no hacen nada, viendo cómo se sale a prensa intentando callar al barrio, con un informe de la Policía Municipal, y sin aportar recursos para dar solución a este problema".

El Ayuntamiento, a juicio de la asociación vecinal, "sigue sin ser sensible a la reivindicación de un barrio, que se ha extendido ya a toda la ciudad. Los zamoranos sufrimos rotondas en el centro de la ciudad, a las que en ocasiones no se le encuentra un sentido, pero seguimos sufriendo la falta de una rotonda en el extrarradio que facilitaría los accesos a los hospitales, la entrada al barrio de Los Bloques y las salidas hacia Valladolid".

El barrio de Los Bloques "no cesará en seguir reivindicando esta obra que consideramos necesaria para el barrio. El apoyo de la Asamblea Vecinal y de Faveza muestran el sentir de la ciudad, considerando esta rotonda como necesaria para facilitar el día a día de los zamoranos".