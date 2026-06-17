La banda sonora del Zamora CF: escucha la canción que la banda de rock zamorana Markfeel le dedica al club rojiblanco
El tema nace como un homenaje al ZCF, a sus jugadores y a todos los zamoranos que están empujando al equipo en este tramo decisivo e histórico de la temporada
T. S.
La música también se suma al sueño rojiblanco. La banda zamorana de rock Markfeel ha querido acompañar al Zamora CF en la recta final de su camino hacia la Segunda División con una canción que ha dedicado al club y a su afición. El tema nace como un homenaje al ZCF, a sus jugadores y a todos los zamoranos que están empujando al equipo en este tramo decisivo e histórico de la temporada. Una forma de poner banda sonora a un momento histórico en el que la ciudad late al ritmo del Zamora CF.
Puedes escucharla aquí:
"Qué bonito es unir fuerzas, Zamora", dice la banda, para quien esto "no es solo fútbol, es una ciudad que sueña unida, el orgullo de unos colores que se llevan en la piel".
La canción "Hasta el final" es un homenaje de la banda "a todos los que empujan desde la grada, desde el campo y desde cualquier rincón donde late el sentimiento rojiblanco".
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