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Avances en la musealización: la Junta pro Semana Santa se reunirá con el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación y la Junta de Castilla y León para concretar la aportación de cada administración

Las cofradías pretenden cerrar el acuerdo de financiación durante el verano para que el diseño esté concluido con la construcción del Museo todavía en marcha

Consejo rector de la Junta pro Semana Santa.

Consejo rector de la Junta pro Semana Santa. / Alba Prieto

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Junta pro Semana Santa de Zamora mantendrá una reunión con las instituciones que, de manera verbal, se han comprometido a financiar la musealización del nuevo Museo de Semana Santa de la capital.

La cita, todavía sin fecha prevista, con el Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León tendrá lugar una vez que se conoce que en el nuevo ejecutivo regional la competencia de Vivienda está en manos la zamorana Isabel Blanco Llamas, y tras anunciar el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, que se compromete a costear un tercio.

De las palabras de Faúndez en su discurso con motivo de la celebración del Día de la Provincia se infiere que la aportación podría ser a partes iguales, aunque el presidente de la Junta de Cofradías, Israel López Campos, asegura que por delante “queda establecer los porcentajes” y también “definir más claramente el proyecto museístico”.

Acuerdo

El deseo de las cofradías y hermandades de Pasión pasa por que el acuerdo entre las tres partes se cierre “a lo largo del verano”, ya que la dan “por muy avanzada” las negociaciones, con el propósito de que el diseño de musealización “esté finalizado antes de concluir” el 2026 con la ejecución del edificio todavía en marcha porque si “hubiera que hacer algún tipo de modificación o de cambio” en el proyecto de construcción, planteado por el equipo de arquitectos formado por los estudios madrileños Matos Castillo Arquitectos, Alberto M. Castillo y Beatriz Matos, y Extudio, junto con el arquitecto Néstor Montenegro con un presupuesto que ha superado algo más de diez millones de euros.

Zamora. Consejo rector de Semana Santa

Asistentes al Consejo rector de la Semana Santa. / Alba Prieto / LZA

La ejecución de la musealización “empezaría en el momento de la finalización de obra” que avanza “a muy buen ritmo” indica López que todavía no conoce el informe encargado para conocer los posibles ingresos que puede generar todas las dependencias que tenga el nuevo centro de la Pasión.

Consejo rector

Los pasos a dar en los próximos meses para avanzar con el Museo de Semana Santa fue unos de los asuntos abordados por los responsables de las cofradías y hermandades en el consejo rector de despedida del curso. Además, el equipo de gobierno presentó información de cómo van las cuentas. “Nunca se presentaban a mitad del ejercicio, pero nosotros hemos optado por hacerlo porque queremos la máxima transparencia y que se tenga conocimiento de la progresión económica en todo momento” justifica Israel López.

Entre los cambios realizados para disminuir el capítulo de gastos, el semanasantero enumera “la negociación de contratos en el suministro de luz” de la construcción permanente, la "carpa" prácticamente ya sin espacio para nuevos pasos tras el traslado a ella de Crucifixión, Elevación Agonía de la Cofradía de Jesús Nazareno.

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La previsión de la Junta pro Semana Santa es acabar “en positivo” cuando concluya el ejercicio, siempre y cuando hayan cobrado todas las subvenciones públicas, la única fuente de financiación del organismo.

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