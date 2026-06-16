Zamora reivindica el "pan con alma" en el congreso PanFest

La defensa del pan tradicional y de un oficio que no se debe perder fue el argumento compartido en la mesa redonda que protagonizó la segunda y última jornada del congreso PanFest, donde participaron Txema Pascual, del obrador Mamia de Vitoria; Teodoro Fernández, panadero de la localidad zamorana de Santa María de la Vega; Elena Huertas, presidenta de la IGP Pan de Cruz, de Ciudad Real y Marcial Grela, presidente de la IGP Pan Galego, de Santiago de Compostela.

La representación de cuatro territorios donde el pan es una auténtica seña de identidad, como corroboraron en sus intervenciones. Ante la pregunta inaugural de esta mesa redonda, “¿Estamos haciendo el mejor pan de la historia?”, Elena Huertas reconoció que la gran variedad de la que puede presumir un país como España hace que “cada uno piense que el suyo es el mejor. Y eso es porque cada uno cree en lo que hace y en cómo lo hace”.

Degustación de panes en el PanFest / Victor Garrido

Por su parte, Teodoro Fernández reconoció que, tras una época en la que “había una verdadera obsesión por elaborar mucho en poco tiempo”, se ha vuelto a los orígenes del oficio de panadero, con otros ritmos más pausados. “Podemos hacerlo todavía mucho mejor, nos queda camino por recorrer, no hay que conformarse”, consideró, al tiempo que sentenció que “con eventos como este, se inicia desde Zamora la reconquista del buen pan”.

Aprovechar procesos y productos

“Una decisión conjunta entre panadero y cliente” es lo que hace obtener un buen pan, según palabras de Txema Pascual. “Tenemos procesos y productos que no habíamos tenido hasta ahora”, apuntó como la doble arma con la que se cuenta en la actualidad para lograr un buen producto, mientras que Marcial Grela defendió organismos como la IGP “para proteger un producto que tiene todos los procesos especificados y que asegura un buen producto para el consumidor”. Una afirmación con la que estuvo de acuerdo Elena Huertas. “Defiende algo más que un producto, lo hace con un territorio, una historia, una población que ha llevado este producto hasta la actualidad y que merece la pena ser conocido. Sin la IGP, puede que estuviéramos hablando de algo en vías de extinción”, subrayó, valorando el pan de cruz de Ciudad Real.

Mesa redonda sobre ¿Estamos haciendo el mejor pan de la historia? / Victor Garrido

La formación actual no debe, además, de estar reñida con el mantenimiento del oficio tradicional. “Es fundamental para seguir avanzando y siempre enriquece”, apuntó Huertas. Por su parte, el representante zamorano, con 40 años de oficio a sus espaldas, añadió que “aunque hay que avanzar, no se pueden perder las raíces, hay que saber de dónde venimos, porque es lo que nos identifica”.

Tradición muy viva

Una sana envidia confesó Txema Pascual de la tradición que todavía se respira en lugares como Zamora, Galicia o Ciudad Real, “regiones que tienen panes identitarios”. Y es que, como él mismo reconoció, en el País Vasco se perdió ese pasado “tras la industrialización total del pan en los años ochenta. Y es muy difícil recuperar esas tradiciones”, lamentó.

Finalmente, todos coincidieron en que hay que poner en valor toda esta industria. “La comunicación con el cliente es una de las claves para ello, defendiendo la profesión con orgullo y explicando muy bien lo que hacemos, tanto en materias primas como en procesos”, detalló el vitoriano. Buscar la excelencia del producto es el objetivo de Teodoro Fernández, quien confió en un futuro, aunque se esté en la España Vaciada. “Hay que buscar nueva demanda si nos quedamos sin vecinos, ya sea en la hostelería o saliendo a otras provincias”, puso como solución factible para seguir avanzando.

El pan de Georgia

Antes de esta mesa redonda, desde Georgia llegaba Zaza Ivanidze, un economista que dejó la corbata por el delantal de panadero, para retomar el oficio familiar de su abuelo y su padre. También firme defensor del producto tradicional, él mismo cultiva sus dos hectáreas de terreno, muele y panifica en un territorio que tiene más de 800 años de tradición panadera y que cuenta con variedades autóctonas reconocidas por la Unesco.

Zaza Ivanidze, en su intervención en PanFest. / Victor Garrido.

“Quizá tengan menos rendimiento que los trigos modernos, pero tienen grandes cualidades, con vitaminas, proteínas y minerales, además de otorgar un excelente sabor y aroma al pan”, aseguró en su ponencia.

Gran acogida

El director de PanFest, Benjamín Lana, se mostró muy agradecido a la gran acogida que ha tenido esta primera edición en Zamora. “El lugar estaba más que justificado, tenía que ser en Castilla y León y, concretamente, en Zamora, que fue la primera en entender la importancia que podía llegar a tener”, valoró. Una forma, además, de que la ciudad y sus panes se den a conocer entre los asistentes de diferentes partes de España e incluso de otros países. En este sentido, destacó que uno de los objetivos por los que hay que luchar es “evitar la pérdida de los trigos antiguos, mantener la diversidad y recuperar algo tan valioso y tan identitario como son esas semillas”, subrayó.

Un encuentro del que destacó su multidisciplinariedad, ya que se han dado cita toda la cadena del sector que influye en el ámbito de la panadería y de la producción de harinas. “Por primera vez, están aquí panaderos, pero también agricultores y científicos, con una gran participación de expertos y de catedráticos en diferentes disciplinas de la biología relacionada con la harina y con los trigos”, detalló.

La calidad, ante todo

Sobre la reducción actual del consumo del pan entre la ciudadanía, Lana reconoció que es una tendencia “difícil de revertir, por la modificación de nuestra dieta”, pero apostó por que este consumo sea de calidad. “Muchas de las intolerancias actuales no tienen que ver en sí mismas directamente con la harina, sino con malas elaboraciones, con fermentaciones aceleradas o con aditivos que se les añaden. Por eso, aunque cada uno puede comer la cantidad de pan que quiera, lo que sí que deben hacer es aprovechar y comer un producto de alta calidad, porque son panes mucho más digeribles, ricos y sabrosos”, defendió.

De este tipo de panes tradicionales y de su gran variedad en territorios como Castilla y León o Galicia, sin olvidar otros puntos de España, se habló largo y tendido en un congreso técnico que será la antesala del encuentro que el próximo año volverá a tener lugar en Zamora, esta vez, con la posibilidad de que la población pueda degustar estos productos y la celebración de un campeonato internacional de panes.