Zamora y Tras Os Montes lanzan un proyecto transfronterizo para afrontar retos comunes

Los responsables políticos de la Diputación de Zamora, encabezados por su presidente, Javier Faúndez, y por el vicepresidente cuarto de la institución, Emilio Fernández; los dirigentes de la Comunidad Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes, con Pedro Lima a la cabeza; el Ayuntamiento de Zamora, representado por el concejal Pablo Novo; y la Cámara Municipal de Bragança, con su presidenta Isabel Ferreira, han asistido este martes al lanzamiento del proyecto ZAMTTM (Zamora–Terras de Trás-os-Montes), aprobado en el marco del Programa Interreg POCTEP 2021-2027.

El objetivo inicial de la iniciativa es crear una arquitectura estable de gobernanza entre estos territorios transfronterizos.

En la presentación del proyecto, en la que ha intervenido el secretario general de la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH), José Luis González Prada, se ha puesto sobre la mesa que la Comunidad Intermunicipal de Terras de Trás-os- Montes (CIM-TTM) actúa como beneficiario principal y la Diputación de Zamora como beneficiaria. Asimismo, forman parte de la iniciativa, como socios sin implicación financiera, el Ayuntamiento de Zamora, la Cámara Municipal de Bragança y los Grupos de Acción Local del territorio transfronterizo.

En las intervenciones realizadas durante la reunión, el presidente de la Comunidad Intermunicipal, Pedro Lima, ha remarcado que “el objetivo es darle continuidad y consistencia al proyecto” que se ha presentado este lunes, así como “definir iniciativas en conjunto y dar respuestas rápidas a los problemas comunes que tienen los territorios”.

Reunión de lanzamiento del proyecto en Bragança / Cedida

En la misma línea, la presidenta de la Cámara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, ha calificado de “muy importante” el proyecto, mientras que el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, que ha acudido junto al vicepresidente cuarto de la institución, Emilio Fernández, ha subrayado la importancia de implicar a instituciones y personas que conocen el territorio.

“Hay una frontera administrativa, pero los problemas son problemas comunes. Los incendios o el reto demográfico no entienden de fronteras”, ha constatado el político alistano.

Proyectos para futuras convocatorias de fondos europeos

Además, Javier Faúndez ha incidido en que este grupo de trabajo permitirá “orientar los proyectos que se pueden abordar en futuras convocatorias de fondos europeos en materia de cooperación transfronteriza”, especialmente en cuestiones de especial relevancia para ambos territorios como la prevención de incendios forestales, la lucha contra la despoblación, la fiscalidad diferencial y la cooperación empresarial.

En este sentido, ha profundizado en la necesidad de avanzar desde el diagnóstico hacia la acción conjunta y coordinada entre administraciones y agentes sociales, económicos e institucionales.

“En la vida hay que definir los problemas, planificarlos y abordarlos”, ha afirmado el presidente de la Diputación de Zamora, quien ha defendido la importancia de generar mecanismos estables que permitan desarrollar proyectos útiles y eficaces para los ciudadanos del territorio transfronterizo.

A partir de ahí, González Prada ha tomado nuevamente la palabra para recordar que este proyecto cuenta con un presupuesto de 262.000 euros para su desarrollo en un plazo de 24 meses. “La aventura no es sencilla”, ha reconocido el secretario general de la FRAH, que ha incidido en la importancia de “crear una comunidad transfronteriza verdaderamente movilizada”, algo que obliga a todos los actores a coordinarse con las administraciones regionales y nacionales.

González Prada ha señalado que se trata de crear una estructura sin personalidad jurídica, a través de una comunidad o grupo de trabajo, con un consejo plenario en el que estén presentes las instituciones y los grupos de acción local, algo que, según ha indicado como cierre el concejal del Ayuntamiento de Zamora presente en Bragança, Pablo Novo, podría servir para “potenciar las relaciones entre municipios cercanos”.

Relevancia estratégica

La FRAH considera que este es un proyecto de especial relevancia estratégica para la provincia de Zamora, habida cuenta de que su objetivo es impulsar una nueva etapa de cooperación institucional entre Zamora y Terras de Trás-os- Montes mediante la creación de estructuras permanentes de gobernanza transfronteriza que permitan superar barreras administrativas y jurídicas, mejorar la coordinación entre administraciones y favorecer la prestación conjunta de servicios de interés común.

Por su parte, la Diputación Provincial, como beneficiaria de la parte española, refuerza su apuesta por la cooperación institucional con Portugal como herramienta estratégica para afrontar retos comunes, captar fondos europeos y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y de participación social en el medio rural de la provincia.