Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quién es quién en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y LeónEl Zamora CF de Óscar CanoAniversario del Centro Zamorano de Buenos Aires
instagramlinkedin

Zamora ya mira de reojo los 40 grados en los mercurios de la ciudad, ¿para cuándo?

El salto térmico tendrá lugar el fin de semana, todavía a unos días de la entrada oficial en el verano

Un joven bebe agua junto a un termómetro que marca 40 grados.

Un joven bebe agua junto a un termómetro que marca 40 grados. / EFE / Salas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Abril Oliva

Zamora empieza a mirar de reojo los 40 grados en los mercurios de la capital cuando todavía faltan unos días para la llegada oficial del verano. Tras varias semanas con temperaturas altas, ambiente seco y tormentas, los termómetros volverán a apretar en la mayor parte de la provincia.

La previsión apunta a una semana claramente marcada por el calor. Las máximas se moverán en valores muy elevados desde el inicio, con 34 grados este miércoles, una cifra que se repetirá el jueves y el viernes.

Todas las jornadas estarán marcadas por tormentas aisladas que podrían romper tus planes de la tarde.

El tiempo en Zamora día a día.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El salto térmico

El verdadero salto térmico llegará durante el fin de semana. El sábado se espera una jornada muy calurosa, con máximas de 37 grados, pero será el domingo cuando Zamora se acerque ya de lleno a la barrera psicológica de los 40: la previsión marca hasta 39 grados, en una jornada soleada y plenamente veraniega pese a que el calendario todavía no habrá estrenado oficialmente la estación.

La situación dejará días de calor intenso, especialmente en las horas centrales, cuando convendrá evitar esfuerzos físicos, buscar sombra y mantenerse bien hidratado. Las noches también serán cada vez más templadas, con mínimas que rondarán los 20 grados durante el fin de semana, lo que puede dificultar el descanso en viviendas especialmente expuestas al calor.

Noticias relacionadas y más

Después de semanas “rondando” temperaturas muy altas, Zamora se prepara ahora para dar un paso más: el mercurio no solo seguirá por encima de los 30 grados, sino que quedará a las puertas de los 40 antes incluso de que llegue oficialmente el verano. Un anticipo contundente de la estación más calurosa del año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
  2. La hostelería zamorana brilla con tres galardones en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León
  3. Elisabete Ferreira, mejor panadera del mundo: 'El secreto de un buen pan pasa por la conjunción de técnica e investigación
  4. La nostalgia de las 'Galerías 3 Cruces' de Zamora: un solo comercio resiste tras 55 años luchando por mantener viva la esencia del trato personal
  5. El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026
  6. Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores
  7. Aviso amarillo por tormentas este domingo en Zamora: ¿a qué hora caerá el chaparrón?
  8. Un programa definitivo de fiestas de San Pedro de Zamora repleto de actividad de calle: más de 150 propuestas y cerca de 90 son conciertos

Zamora ya mira de reojo los 40 grados en los mercurios de la ciudad, ¿para cuándo?

Zamora ya mira de reojo los 40 grados en los mercurios de la ciudad, ¿para cuándo?

La memoria del Duero: patrimonio etnográfico y paisaje natural en Zamora

La memoria del Duero: patrimonio etnográfico y paisaje natural en Zamora

La danza reina en los teatros de Zamora: programación hasta el 21 de junio de 2026

Lucía Gonzalo, cantautora: “He creado mi universo propio, hago música de sentimentalismo”

Lucía Gonzalo, cantautora: “He creado mi universo propio, hago música de sentimentalismo”

El panadero de los "youtubers" y empresarios de Andorra: "Mi hija no come pan en el cole"

El panadero de los "youtubers" y empresarios de Andorra: "Mi hija no come pan en el cole"

Aniversario del Centro Zamorano de Buenos Aires: más de un siglo manteniendo tradiciones

Aniversario del Centro Zamorano de Buenos Aires: más de un siglo manteniendo tradiciones

La IA llega a las aulas: un zamorano publica en una revista científica internacional un estudio sobre formación del profesorado

¡Qué bonito es el fútbol! El vídeo grabado en Zamora que refleja que es mucho más que un deporte

¡Qué bonito es el fútbol! El vídeo grabado en Zamora que refleja que es mucho más que un deporte
Tracking Pixel Contents