Zamora ya mira de reojo los 40 grados en los mercurios de la ciudad, ¿para cuándo?

Zamora empieza a mirar de reojo los 40 grados en los mercurios de la capital cuando todavía faltan unos días para la llegada oficial del verano. Tras varias semanas con temperaturas altas, ambiente seco y tormentas, los termómetros volverán a apretar en la mayor parte de la provincia.

La previsión apunta a una semana claramente marcada por el calor. Las máximas se moverán en valores muy elevados desde el inicio, con 34 grados este miércoles, una cifra que se repetirá el jueves y el viernes.

Todas las jornadas estarán marcadas por tormentas aisladas que podrían romper tus planes de la tarde.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El salto térmico

El verdadero salto térmico llegará durante el fin de semana. El sábado se espera una jornada muy calurosa, con máximas de 37 grados, pero será el domingo cuando Zamora se acerque ya de lleno a la barrera psicológica de los 40: la previsión marca hasta 39 grados, en una jornada soleada y plenamente veraniega pese a que el calendario todavía no habrá estrenado oficialmente la estación.

La situación dejará días de calor intenso, especialmente en las horas centrales, cuando convendrá evitar esfuerzos físicos, buscar sombra y mantenerse bien hidratado. Las noches también serán cada vez más templadas, con mínimas que rondarán los 20 grados durante el fin de semana, lo que puede dificultar el descanso en viviendas especialmente expuestas al calor.

Después de semanas “rondando” temperaturas muy altas, Zamora se prepara ahora para dar un paso más: el mercurio no solo seguirá por encima de los 30 grados, sino que quedará a las puertas de los 40 antes incluso de que llegue oficialmente el verano. Un anticipo contundente de la estación más calurosa del año.