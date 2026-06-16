Suspendidas el 40% de las operaciones por la huelga de médicos en Zamora

7.30 horas. Servicio de Radiología del hospital Virgen de la Concha. Paciente y acompañante de un pueblo esperan la hora para una prueba. A las 8.30 sale la enfermera para decirles que su médico no ha venido y, por tanto, no se le hará la prueba. Eso sí tiene que ir a la consulta que tiene programada posteriormente para ver precisamente el resultado de la prueba que no le han hecho porque si no pierde la vez. Y tendrá que volver cuando le llamen de nuevo a Radiología.

Es una de las situaciones provocada por la huelga de médicos en la provincia de Zamora. Los datos de la Junta indican que el seguimiento del paro está en un 10% (no llega), con 13 médicos en paro de 200 que debían estar trabajando en Atención Primaria y 33 de los 258 en los hospitales.

El resultado es que se han suspendido 259 consultas, 17 operaciones (el 40% de las previstas), 42 pruebas diagnósticas (el 25% de las programadas) y 84 consultas externas (el 8% de las agendadas).

La huelga continuará hasta este viernes y concluye en esta primera etapa de paros semanales en demanda del un Estatuto Marco para los galenos que el Ministerio de Sanidad no quiere suscribir, ya que prefiere uno único para todas las categorías profesionales.

Sin embargo, el conflicto lleva camino de recrudecerse tras el periodo vacacional del verano, porque los médicos están dispuestos a convocar una huelga indefinida a partir de septiembre si no se producen avances en la negociación de la reforma del Estatuto Marco.

De hecho, los sindicatos han denunciado la ausencia de propuestas por parte del departamento que dirige Mónica García y consideran que, tras meses de movilizaciones y reuniones, ninguna de sus reivindicaciones esenciales ha sido atendida.

Castilla y León

El paro convocado este martes en Castilla y León ha tenido un seguimiento medio del 14 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 18 % en Atención Hospitalaria (902 profesionales en huelga) y del 7 % en Atención Primaria (170 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.072 facultativos de los 7.430 efectivos disponibles este martes en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 5,3 %, 25 médicos en huelga; Burgos, 18,6 %, 173 en huelga; León, 23,4 %, 301; Palencia, 11,4 %, 54 médicos; Salamanca, 12,6 %, 177 facultativos; Segovia, 12,2 %, 52; Soria, 15,3 %, 35; Valladolid, 11,8 %, 209 médicos; y Zamora, 9,9 %, 46 médicos en huelga.

Además, la segunda jornada en huelga de los médicos en el mes de junio ha tenido un total de 4.337 consultas estimadas suspendidas de Medicina Familiar y Pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 245; Burgos, 435; León, 1.465; El Bierzo, 253; Palencia, 140; Salamanca, 651; Segovia, 70; Soria, 238; Valladolid Este, 266; Valladolid Oeste, 315; y Zamora, 259.

De la misma manera, se han cancelado un total de 178 intervenciones quirúrgicas, 437 pruebas diagnósticas y 3.235 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.