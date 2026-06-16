El PP critica que se taladren fachadas históricas para colocar adornos festivos en Zamora

El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zamora, "muestra su sorpresa ante la actuación de la concejalía de festejos que ha procedido a taladrar indiscriminadamente numerosas fachadas de edificios, principalmente en las calles Santa Clara y San Torcuato para la colocación de cables que permitan el soporte de adornos festivos" para las fiestas de San Pedro.

Desde el Grupo Popular se aprovechará la celebración mañana de la Comisión de Urbanismo para preguntar a la concejala del área, si esta actuación ha sido avalada por su área y cuenta con los permisos necesarios para llevarse a cabo.

Preparativos san Pedro. Los populares critican que se agujereen fachadas y el equipo de Gobierno dice que los anclajes estaban ya puestos. / José Luis Fernández / LZA

Entre los edificios afectados están algunas de las joyas modernistas de la ciudad, "sorprendente coherencia municipal que por un lado organiza jornadas para ponerlo en valor y por otro taladra de manera innecesaria las fachadas de estos edificios. Cabe recordar que las calles afectadas están dentro del Plan especial de Protección del Conjunto Histórico de Zamora, por lo que desde el Grupo Municipal del Partido Popular se presentará escrito ante la Comisión de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, a los efectos de que tenga conocimiento de la acción desarrollada por la concejalía de festejos".

Igualmente sorprende que nadie del Ayuntamiento haya comunicado a las comunidades de propietarios o a los titulares de los edificios la acción que se iba a desarrollar, de hecho, nos consta que algunas comunidades procederán a denunciar al Ayuntamiento por esta actuación.

No es la primera vez que desde la concejalía de festejos se realizan este tipo de acciones; en las navidades de 2024-2025 la empresa encargada de la instalación de las luces (la misma empresa que la adjudicataria ahora de esta actuación por importe de 16.008,3 euros y también de la “instalación y posterior desmontaje de toldos de sombreado en la calle comercial durante la temporada estival” por importe de 10.902,10 euros) taladró la vía pública en 18 lugares, acción prohibida por la ordenanza, sin embargo, la tramitación del expediente contradictorio iniciado por esa acción fue archivado por el propio concejal de Festejos, contratante de la empresa infractora.

Los puntos de anclaje están colocados desde hace años

El concejal de festejos, David Gago, indica que se ha puesto en contacto con la empresa para pedir explicaciones y según parece los operarios no han realizado ningún taladro en las fachadas, sino que han aprovechado los puntos de anclaje existentes.

De hecho, como se puede observar no sólo con las manifestaciones de la empresa, sino con las imágenes de Google Maps, la gran mayoría de estos puntos de anclaje estaban instalados desde hace muchos años.