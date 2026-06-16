El panadero de los "youtubers" y empresarios de Andorra: "Mi hija no come pan en el cole"

Empezó como cocinero en Inglaterra, se pasó al mundo de la panadería y repostería haciéndose famoso por su roscón de Reyes en Madrid y el último capítulo de su trayectoria laboral le ha llevado nada menos que a Andorra, donde en un pequeño pueblo del Principado de los Pirineos Mario Ortiz ha abierto Brulèe 2.0.

Se trata de un negocio de panadería y bollería artesana que apuesta por el producto cuidado y el servicio personalizado. Eso ha hecho que la panadería y pastelería que regenta Ortiz sea visitada tanto por yutuberos residentes en Andorra como por empresarios y gente de todo tipo. Sobre el traslado de Madrid a Ansalonga, la pequeña aldea andorrana en la que tiene su obrador, afirma que aunque inicialmente fue un cambio "un poco no deseado", ahora está "muy bien" porque es un proyecto "muy diferente" con el que está encantado y que tiene "una clientela muy fiel", que está encantada de tener un producto de calidad.

Este panadero, que ha intervenido en una de las mesas redondas de tahoneros del Congreso Internacional del Pan y la Harina PanFest de Zamora, explica que ha apostado por "fermentaciones naturales y productos de calidad" utilizar también harinas premium y "no trabajar absolutamente nada comprado o hecho, hacemos todas las cremas, todos los hojaldres, toda la bollería", apunta. Él está en el obrador desde las dos o las tres de la mañana cada día y su mujer es la encargada del servicio y de atender a una clientela que "conoces por su nombre, la atiendes en condiciones". Son aspectos que los diferencian, con una combinación de "superproducto, muy buen servicio y un sitio hecho a nosotros, con personalidad" que forman parte del sello de esta tahona.

Reparto de tareas

Aunque confiesa que él conoce a muy pocos de los "youtubers" que acuden a su negocio, ya que es su mujer la que está cara al público y él se centra en el obrador, admite que la ubicación de su panadería en Andorra les da opciones de hablar con gente empresaria de distintos sectores con los que se pueden mantener charlas más amenas.

Inauguración del Congreso Internacional del Pan y la Harina PanFest. / Alba Prieto

Mario Ortiz no esconde el problema del relevo generacional y la dificultad de encontrar trabajadores para un oficio que requiere madrugar y que requiere un plus de exigencia cuando se quieren hacer elaboraciones "con detalle y bien hechas".

Sobre el auge de la panadería, la pastelería y la bollería de calidad, admite que al haber "mucha oferta con bollería y pan bastante mediocre por todos lados", cuando se hace algo de calidad resulta fácil encontrar un nicho de mercado.

"¿Por qué hacer algo lleno de aditivos y mejorantes cuando puedes hacer algo de calidad?"

"Yo siempre digo que, al final, lo que cocino es para mí, para mi mujer, para mi hija, para mi madre, para mis amigos, entonces ¿para qué voy a hacer algo lleno de aditivos y mejorantes cuando realmente puedo hacer algo de calidad?", se pregunta retóricamente.

Para él, dar productos de panificación de calidad es "un deber" porque al final eso es dar "salud" y "un buen pan en una cultura española, o en este caso de Andorra también, creo que es fundamental el hecho de que trabajemos como hay que trabajar". Y pone un ejemplo muy gráfico. Su hija, que tiene casi tres años, "en el cole no come pan" y cuando desde el centro educativo se lo comentan él les aclara que no come el que le dan en el colegio pero si van al obrador verán que la pequeña "no para de comer pan de masa madre, bien hecho". Admite que la bollería es diferente porque lleva azúcares, mantequillas, yemas o huevos y por ello es algo "opcional", pero el pan, un pan bien hecho, tiene gran importancia "a nivel digestivo y nutricional".