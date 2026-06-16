La memoria del Duero: patrimonio etnográfico y paisaje natural en Zamora

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Molinos que aprovecharon la fuerza del agua, fuentes que abastecieron a generaciones enteras, lavaderos convertidos durante décadas en espacios de encuentro vecinal o aceñas que forman parte de la imagen más reconocible del paisaje fluvial zamorano. A lo largo del recorrido del Duero y de los cursos de agua que desembocan en él se conserva un patrimonio estrechamente ligado a la vida cotidiana de los pueblos, a sus actividades económicas y a la forma en que las poblaciones se relacionaron con el territorio.

Estos elementos forman parte de un paisaje cultural de Zamora y los municipios de la provincia construido durante siglos. Son testimonios de una manera de vivir vinculada al agua y al aprovechamiento de los recursos naturales, huellas que todavía permanecen visibles en numerosos pueblos zamoranos y que permiten comprender la historia de las poblaciones asentadas en torno al Duero.

La recuperación y puesta en valor de este patrimonio se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero, promovido por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora, financiado por la Unión Europea, fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 14, Submedida 2, Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

En tiempos en los que el viajero busca experiencias auténticas, el patrimonio etnográfico del Duero ofrece una oportunidad para descubrir la provincia desde una mirada diferente.

La presencia del Duero ha condicionado históricamente la ocupación del territorio, la localización de poblaciones y el desarrollo de actividades económicas ligadas al agua. A su paso por la provincia de Zamora articula un espacio donde paisaje, patrimonio y vida cotidiana han mantenido una relación constante a lo largo del tiempo.

Su recorrido adquiere además una dimensión singular al convertirse en nexo entre España y Portugal. A lo largo de numerosos kilómetros, el río acompaña un territorio compartido que conserva rasgos culturales, históricos y paisajísticos vinculados a una misma realidad geográfica. Los pueblos asentados en sus márgenes han construido una relación directa con el entorno fluvial, visible todavía hoy en numerosos elementos patrimoniales.

La vida de la provincia durante el recorrido del Duero puede leerse a través de esos vestigios. Molinos, aceñas, fuentes, lavaderos, caminos y otras construcciones tradicionales muestran cómo el agua formó parte de las actividades productivas, del abastecimiento cotidiano y de la organización social de las comunidades rurales.

Ecomuseo del Agua de Abelón, tras las obras. / Cedida

Esa relación entre río y territorio sigue presente en el paisaje actual. El visitante que recorre el corredor encuentra escenarios naturales de gran fuerza visual, pero también elementos que ayudan a interpretar la historia de los lugares por los que discurre el Duero. El patrimonio etnográfico se convierte así en una puerta de entrada para comprender la evolución de los pueblos y su vínculo con el agua.

Las actuaciones desarrolladas a través de este Plan de Sostenibilidad Turística han permitido recuperar y reinterpretar elementos etnográficos dispersos a lo largo del corredor, integrándolos en una red de visita que permite recorrer el Duero a través de sus huellas históricas. Cada intervención parte de una premisa común, la de conservar lo existente y facilitar al mismo tiempo su lectura dentro del paisaje.

Las construcciones vinculadas al aprovechamiento y uso del agua forman parte de la memoria colectiva de numerosos municipios zamoranos. Aunque sus funciones originales respondían a necesidades prácticas, hoy constituyen un patrimonio de gran interés cultural y educativo.

Los molinos representan uno de los ejemplos más significativos. Su presencia recuerda la importancia de la molienda en la economía tradicional y la capacidad de las comunidades para aprovechar los recursos naturales disponibles. Situados junto a cauces y riberas, forman parte inseparable del paisaje.

Recorrido junto al Duero

El itinerario nos lleva a Moral de Sayago, donde el Molino Ecomuseo del Agua de Abelón permite comprender el papel de los molinos en la economía tradicional. Situado junto al cauce, este espacio muestra cómo la energía del agua fue aprovechada durante siglos para la molienda, organizando la vida de pequeñas poblaciones rurales.

Desde allí, el recorrido avanza hacia Fariza, donde el Molino del Maestro se integra en un entorno de alto valor paisajístico. Su recuperación permite observar la relación directa entre arquitectura tradicional y medio natural, sin alterar la estructura del entorno. Es una parada que ayuda a entender cómo el aprovechamiento del agua se adaptaba al territorio.

La historia cotidiana de los pueblos también puede rastrearse en espacios mucho más modestos, aunque igualmente significativos. Así, en Bermillo de Sayago, el antiguo Lavadero Piñuel introduce la dimensión social del patrimonio del agua. Estos espacios no solo tenían una función doméstica, sino que eran también lugares de encuentro y actividad. Su recuperación permite al visitante acercarse a la vida cotidiana de los pueblos desde una perspectiva humana y cercana. Los lavaderos formaban parte de la vida diaria y hoy siguen siendo una referencia para comprender cómo se organizaban las tareas vinculadas al agua antes de la llegada de los sistemas domésticos actuales.

El recorrido continúa hacia Zamora capital, donde las Aceñas de Gijón constituyen uno de los conjuntos más representativos del patrimonio del Duero. Su presencia en el cauce forma parte de la identidad visual del río en su paso por la ciudad. Estas estructuras reflejan cómo la actividad económica se adaptaba al comportamiento del agua incluso en entornos urbanos, generando una relación constante entre río y ciudad.

Molino del Maestro en Fariza. / Cedida

Mientras que los molinos reflejan la actividad productiva asociada al agua, las fuentes eran puntos esenciales de abastecimiento y también espacios de relación social.

De modo que el corredor se extiende hacia Villalcampo, donde, gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, se actúa sobre los Molinos Bajo Mineros y la Fuente de la Antiyuela, dos elementos que reflejan distintos usos del agua en el medio rural. En este tramo del recorrido, el paisaje conserva todavía una estructura vinculada al aprovechamiento tradicional de los recursos naturales.

En Gamones, la recuperación de la Fuente Pocirón y del Molino Mayón refuerza esta red de elementos patrimoniales distribuidos a lo largo del territorio.

El itinerario incorpora además el entorno del Cercado de la Ermita de Fernandiel, en Muga de Sayago, ampliando el conjunto de recursos visitables del corredor. Su recuperación permite ampliar la lectura del paisaje cultural, integrando elementos históricos que ayudan a comprender la evolución de los asentamientos humanos en la zona.

Estas actuaciones permiten que el patrimonio no se concentre en un único punto, sino que se distribuya a lo largo del territorio, invitando a recorrerlo de forma pausada.

Interpretación del paisaje

Uno de los proyectos más relevantes dentro del corredor es el Centro de Interpretación del Paisaje Cultural de Zamora y el Duero, actualmente en ejecución. Este espacio está concebido como punto de referencia para el visitante, donde se pueden contextualizar los distintos elementos que forman parte del recorrido. Su función es facilitar la comprensión del conjunto del patrimonio distribuido a lo largo del río y ofrecer una visión global del territorio.

La estructura del corredor permite al visitante construir su propia ruta. No existe un único recorrido cerrado, sino múltiples posibilidades de exploración.

Este conjunto de recursos se articula hoy en clave de turismo sostenible, favoreciendo una forma de viajar basada en la interpretación del paisaje, la recuperación de elementos existentes y el respeto por su integración en el entorno natural y cultural. No se trata de modificar el territorio, sino de hacerlo legible para quien lo recorre.

Es por lo que la visita a estos espacios invita también a descubrir el territorio desde una forma de viajar vinculada al respeto por el entorno. La dispersión de los recursos a lo largo del corredor favorece recorridos pausados, adaptados a los ritmos de cada visitante y compatibles con la conservación de los paisajes que los acogen.

El patrimonio etnográfico del Duero forma parte de espacios naturales y rurales que conservan buena parte de su carácter original. Su disfrute pasa por mantener una actitud responsable durante la visita, respetando los caminos señalizados, evitando dejar residuos y contribuyendo a la conservación de unos lugares que forman parte de la identidad del territorio.

Visita a la Fuente Romana de Luelmo de Sayago. / José Luis Fernández

Molinos, aceñas, fuentes y lavaderos forman una red de paradas que permite recorrer la vida de la provincia a lo largo del Duero, que une dos países y concentra población con arraigo en su trayecto. Cada uno de estos elementos aporta una pieza de ese relato común que conecta historia, paisaje y territorio.

El visitante que recorre este corredor descubre una forma de viajar basada en la observación del paisaje cultural y en el respeto por los valores naturales y patrimoniales del territorio. No se trata solo de contemplar el entorno, sino de interpretarlo a través de sus huellas históricas, en un recorrido donde el agua actúa como hilo conductor.

El Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero ofrece así una experiencia en la que naturaleza, patrimonio y memoria se entrelazan. Un itinerario en el que el río no solo estructura el territorio, sino que permite recorrerlo a través de sus elementos más significativos, descubriendo una provincia, la de Zamora, que ha construido su identidad en diálogo permanente con el agua y con un espacio compartido a ambos lados de la frontera con Portugal.