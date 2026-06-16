El ilusionista zamorano Paulino Gil, nombrado académico de la Real Academia de Artes Escénicas de España

La Real Academia de Artes Escénicas de España ha nombrado nuevo académico al mago zamorano Paulino Gil, creador y coordinador de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, que este año celebrarán su trigésima tercera edición del 25 de septiembre al 4 de octubre.

El zamorano con su incorporación a la institución se convierte en el primer ilusionista procedente de Castilla y León.

En los últimos años, la Real Academia de Artes Escénicas de España ha aumentado la presencia de profesionales de la magia entre sus académicos, lo que ha otorgado al ilusionismo un reconocimiento como manifestación artística con un lenguaje y una historia propias, equiparada a otras disciplinas, como la danza, el teatro, la música o el circo, entre muchas otras.

Dilatada trayectoria

Paulino Gil cuenta con una amplia trayectoria en la magia como artista, consultor mágico y organizador de festivales.

Como ilusionista, es conocido por sus personajes Ya-Lipú, inspirado en el teatro kabuki japonés, y Leonardo, basado en el humor gestual. Con ellos ha pisado cientos de escenarios de todo el mundo y se ha alzado con galardones como el Primer Premio Nacional en Magia General en 1989 o el Premio Mundial de Magia Cómica en 2014.

EL MAGO PAULINO GIL EN UN MOMENTO DEL ESPECTACULO CHEQUIN. / Archivo

Ha sido artista invitado en el Congreso Mundial de la Magia FISM 2000, el Magic Castle de Hollywood, el Masters of Magic en Turín o el Bamberg Festival Alemania.

Como consultor mágico ha participado en 170 programas de televisión, especialmente en los realizados por Luis de Matos. También es miembro activo de la Essential Magic conference (EMC), a través de la cual comparte sus experiencias con la comunidad mágica internacional con su charla "Magic goes public!!".

Jornadas Internacionales de Magia

Su actividad como organizador de festivales de magia se remonta a 1986, cuando creó un proyecto pionero al observar la falta de certámenes de la disciplina en España. Conocido principalmente por su labor de coordinación en las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, que este año alcanzan su trigésimo tercer aniversario, ha trabajado en 105 ediciones de 18 citas en Salamanca, Cáceres, Soria, Segovia o Valladolid, muchos bajo la marca InterMagia.

El mago Paulino Gil. / Archivo

El extenso currículo de Paulino Gil también recoge su participación en la primera y segunda United Magicians for the World, donde compartió sus conocimientos como organizador de eventos mágicos. Ha sido jurado en el último Congreso Mundial de Magia FISM en Torino celebrado el pasado año y en 2012 creó el Club Aventura Mágica junto a la Fundación Personas.