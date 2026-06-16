Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quién es quién en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y LeónEl Zamora CF de Óscar CanoOperativo contra incendios en Zamora, sin helicópterosAniversario del Centro Zamorano de Buenos Aires
instagramlinkedin

Magia

El ilusionista zamorano Paulino Gil, nombrado académico de la Real Academia de Artes Escénicas de España

El artista se convierte en el primer profesional de la magia procedente de Castilla y León en la Academia

Paulino Gil.

Paulino Gil. / Emilio Fraile

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Real Academia de Artes Escénicas de España ha nombrado nuevo académico al mago zamorano Paulino Gil, creador y coordinador de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, que este año celebrarán su trigésima tercera edición del 25 de septiembre al 4 de octubre.

El zamorano con su incorporación a la institución se convierte en el primer ilusionista procedente de Castilla y León.

En los últimos años, la Real Academia de Artes Escénicas de España ha aumentado la presencia de profesionales de la magia entre sus académicos, lo que ha otorgado al ilusionismo un reconocimiento como manifestación artística con un lenguaje y una historia propias, equiparada a otras disciplinas, como la danza, el teatro, la música o el circo, entre muchas otras.

Dilatada trayectoria

Paulino Gil cuenta con una amplia trayectoria en la magia como artista, consultor mágico y organizador de festivales.

Como ilusionista, es conocido por sus personajes Ya-Lipú, inspirado en el teatro kabuki japonés, y Leonardo, basado en el humor gestual. Con ellos ha pisado cientos de escenarios de todo el mundo y se ha alzado con galardones como el Primer Premio Nacional en Magia General en 1989 o el Premio Mundial de Magia Cómica en 2014.

EL MAGO PAULINO GIL EN UN MOMENTO DEL ESPECTACULO CHEQUIN. TEATRO RAMOS CARRION. ESPECTACULO MAGIA

EL MAGO PAULINO GIL EN UN MOMENTO DEL ESPECTACULO CHEQUIN. / Archivo

Ha sido artista invitado en el Congreso Mundial de la Magia FISM 2000, el Magic Castle de Hollywood, el Masters of Magic en Turín o el Bamberg Festival Alemania.

Como consultor mágico ha participado en 170 programas de televisión, especialmente en los realizados por Luis de Matos. También es miembro activo de la Essential Magic conference (EMC), a través de la cual comparte sus experiencias con la comunidad mágica internacional con su charla "Magic goes public!!".

Jornadas Internacionales de Magia

Su actividad como organizador de festivales de magia se remonta a 1986, cuando creó un proyecto pionero al observar la falta de certámenes de la disciplina en España. Conocido principalmente por su labor de coordinación en las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora, que este año alcanzan su trigésimo tercer aniversario, ha trabajado en 105 ediciones de 18 citas en Salamanca, Cáceres, Soria, Segovia o Valladolid, muchos bajo la marca InterMagia.

Noticias relacionadas y más

PAULINO GIL

El mago Paulino Gil. / Archivo

El extenso currículo de Paulino Gil también recoge su participación en la primera y segunda United Magicians for the World, donde compartió sus conocimientos como organizador de eventos mágicos. Ha sido jurado en el último Congreso Mundial de Magia FISM en Torino celebrado el pasado año y en 2012 creó el Club Aventura Mágica junto a la Fundación Personas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
  2. La hostelería zamorana brilla con tres galardones en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León
  3. Elisabete Ferreira, mejor panadera del mundo: 'El secreto de un buen pan pasa por la conjunción de técnica e investigación
  4. La nostalgia de las 'Galerías 3 Cruces' de Zamora: un solo comercio resiste tras 55 años luchando por mantener viva la esencia del trato personal
  5. El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026
  6. Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores
  7. Aviso amarillo por tormentas este domingo en Zamora: ¿a qué hora caerá el chaparrón?
  8. Un programa definitivo de fiestas de San Pedro de Zamora repleto de actividad de calle: más de 150 propuestas y cerca de 90 son conciertos

El ilusionista zamorano Paulino Gil, nombrado académico de la Real Academia de Artes Escénicas de España

El Ayuntamiento mejorará la iluminación de cinco zonas céntricas de la ciudad

El Ayuntamiento mejorará la iluminación de cinco zonas céntricas de la ciudad

Alta participación en las elecciones de la Cámara de Comercio de Zamora

Alta participación en las elecciones de la Cámara de Comercio de Zamora

Las críticas de unos comensales cabreados a un restaurante de Zamora: "Los trabajadores están a matarse entre sí..."

Las críticas de unos comensales cabreados a un restaurante de Zamora: "Los trabajadores están a matarse entre sí..."

Lucía Gonzalo, cantautora zamorana: “He creado mi universo propio, hago música de sentimentalismo”

Lucía Gonzalo, cantautora zamorana: “He creado mi universo propio, hago música de sentimentalismo”

Zamora ya mira de reojo los 40 grados en los mercurios de la ciudad, ¿para cuándo?

Zamora ya mira de reojo los 40 grados en los mercurios de la ciudad, ¿para cuándo?

La memoria del Duero: patrimonio etnográfico y paisaje natural en Zamora

La memoria del Duero: patrimonio etnográfico y paisaje natural en Zamora

La danza reina en los teatros de Zamora: programación hasta el 21 de junio de 2026

Tracking Pixel Contents