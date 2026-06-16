La IA llega a las aulas: un zamorano publica en una revista científica internacional un estudio sobre formación del profesorado

La inteligencia artificial se introduce poco a poco en las aulas y eso es también por la voluntad de algunos docentes de formarse en esta materia. De hecho, un estudio del que es coautor el investigador y docente zamorano Ángel Carlos Herrero constata que cerca del 26% de los docentes han realizado alguna formación relacionada con la IA en el último año.

El informe, que acaba de publicarse en una revista científica internacional especializada en la materia, utiliza como base los datos formativos de 108.000 docentes y compara la situación en 55 países del mundo.

El trabajo constata diferencias amplias entre sistemas educativos. La proporción de docentes que declara haber participado en formación sobre IA durante los últimos doce meses oscila entre el 8,9% en Francia y el 75,7% en Singapur. España se sitúa en torno al 26%, en la mitad baja de la distribución internacional.

El porqué de las diferencias

La investigación muestra que estas diferencias no se explican únicamente por la infraestructura tecnológica, sino que también influye la capacidad de cada sistema educativo para transformar la necesidad formativa del profesorado en oportunidades reales de aprendizaje profesional. Herrero ha resaltado que organismos de formación permanente como el Centro de Formación e Innovación Educativo y el Centro de Recursos de formación del Profesorado en TIC que están implantados en Castilla y León resultan "especialmente relevantes porque acercan la formación al conjunto del profesorado". Ese tipo de estructuras son "necesarias para que la inteligencia artificial se integre en las aulas con criterios de equidad y no reproduzca brechas digitales previas", afirma el investigador zamorano.

El artículo científico del zamorano Ángel Carlos Herrero y el profesor de la Universidad de Nebrija Francisco Javier Murillo, se ha publicado en la revista especializada en informática educativa Informatics in Education, editada por las universidades de Vilna y Tallín, de Lituania y Estonia, respectivamente.

Los resultados indican que la necesidad formativa declarada no explica por sí sola quién participa en formación sobre inteligencia artificial, ya que quienes declaran una necesidad alta de formación en la materia no son quienes más acceden a ella. También influyen aspectos como la autoeficacia digital o el centro en el que trabaja el profesor, ya que los de mayor escasez de recursos digitales registran menor participación en formación sobre inteligencia artificial.

En sentido contrario, el liderazgo digital del centro se asocia con mayor participación formativa.

El artículo plantea implicaciones prácticas para el diseño de políticas de formación. Entre ellas, reforzar los criterios de asignación basados en necesidades, ofrecer itinerarios de entrada para docentes con menor experiencia digital y considerar la escasez de recursos del centro como un criterio preferente de atención.

Alfabetización docente en IA

Los autores subrayan que la alfabetización docente en inteligencia artificial no se garantiza únicamente mediante marcos competenciales o cursos voluntarios. Requiere condiciones de acceso deliberadas, sostenidas y orientadas a quienes parten de posiciones más desfavorables.

Ángel Carlos Herrero Lastra es doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática por la Universidad de Zaragoza, profesor en la Universidad Nebrija y docente de secundaria en el IES Río Duero de Zamora.

Además, forma parte del grupo de investigación Calidad y Equidad en Educación de la Universidad Nebrija, tiene una web, codigohopper.com, desde la que ofrece formación y divulgación en IA dirigida a docentes y profesionales de otros sectores y es autor del libro "Inteligencia Artificial Modo Eficiente".