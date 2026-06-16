Emotivo homenaje a los tres policías nacionales de Zamora víctimas de ETA

Juan Seronero Sacristán, de Zamora, estaba destinado en la Brigada de Seguridad Ciudadana y murió en Rentería (Guipúzcoa), el 14 de septiembre de 1982, a los 35 años; Aniano Sutil Pelayo, natural de La Hiniesta, era miembro del Tedax y le explotó una bomba en San Sebastián, el 27 de marzo de 1983, a los 26 años, y Ricardo González Colino, de Cerezal de Sanabria, perdió la vida el 14 de septiembre de 1992, a los 38 años cuando estaba destinado en la Unidad de Seguridad Ciudadana de San Sebastián.

Son los tres policías nacionales víctimas de ETA y protagonistas principales del homenaje que los compañeros del cuerpo han rendido a los 188 agentes muertos en atentados terroristas, desde que un 16 de junio de hace 45 años la organización armada asesinara a la inspectora jefe María José García.

Discurso del comisario jefe, Guillermo Vara. / José Luis Fernández / LZA

Poco antes del comienzo del acto, en el Museo Etnográfico el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco indicó que hasta "hace tres años, la Policía Nacional tenía dos eventos institucionales, con el día de su fundación, el 13 de enero, el día de sus patronos, los Santos Ángeles Custodios, el día 12 de octubre. Hoy, hay un tercer también acto institucional, el 16 de junio. En total, desde 1968 hasta 2015, 188 miembros de la Policía Nacional perdieron la vida por terrorismo, tres de ellos, de Zamora”.

“El acto de hoy es un acto de memoria, respeto, gratitud y, sobre todo, de recuerdo y de tributo a personas que dieron lo más valioso y sagrado que tiene uno, que es la vida, por nuestra libertad y por el Estado de Derecho”, dijo el subdelegado.

El comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía Nacional de Zamora, Guillermo Vara, explicó que celebrar el acto en el Museo Etnográfico es todo un símbolo, ya que "tiene como misión conservar la memoria, recogiendo tradiciones y costumbres de los pueblos para que no se olviden”, explicó.

Al acto asistió también el presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales.

Justicia frente al olvido

“Como policías nacionales, recordar no es una opción, sino un deber democrático, institucional y moral. Y lo es por tres motivos fundamentales: justicia frente al olvido, nuestro apoyo a las familias y servir de faro o de guía a los compañeros que se incorporan a la Policía Nacional”, subrayó.

En este sentido, Guillermo Vara incidió en que, aunque los policías que se incorporan “no vivieron esa época dura” de los asesinatos terroristas, “deben recordar el precio que hemos pagado por mantener nuestra libertad”. Recordó las palabras que figuran en la Escuela Nacional de Policía deben servirles de orientación: servicio, dignidad, entrega y lealtad. La mejor manera que tenemos todos de honrar a nuestros compañeros fallecidos en acto de servicio y, más concretamente, víctimas del terrorismo, es nuestro trabajo diario. Cada patrulla, servicio al ciudadano e investigación es la mejor manera de honrar a los compañeros fallecidos”.

El acto, que empezó con el himno nacional, incluyó una alocución del comisario, un homenaje a los caídos, el discurso del subdelegado del Gobierno en Zamora y el himno de la Policía Nacional. Dos integrantes de la Banda de Música de Zamora interpretaron dos piezas durante el acto.