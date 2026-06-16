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San Pedro

La Feria del Día y la del Vermú, grandes atractivos gastronómicos para el primer fin de semana de las fiestas patronales

La Feria de Día contará con 17 casetas distribuidas en cuatro céntricas plazas y la de Vermú apuesta por el producto más artesanal con cinco profesionales

Presentación de la Feria del Día y del Vermú.

Presentación de la Feria del Día y del Vermú. / José Luis Fernández / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La Feria de Día y la del Vermú serán las actividades más atractivas, gastronómicamente hablando, que podrá disfrutar los zamoranos en el primer fin de semana de las Ferias y Fiestas de San Pedro.

Se trata de dos ferias que “sacan a la calle, por una parte, a los hosteleros con un objetivo de revitalizar plazas, de juntarlos con los diferentes escenarios y que haya un movimiento activo en torno a las plazas y a la calle” señaló el concejal de Festejos, David Gago.

Feria del Vermú

La III Feria del Vermú apuesta por el vermú artesanal y de cercanía en su tercera edición que tendrá lugar entre el viernes día 19 y el 21 de junio en la plaza de Viriato. En esta ocasión participarán cinco casetas con Vermut Guerra, Vermut Aventón, Bendita locura y Bernardo Fariña y otra dedicada al apartado gastronómico, señala la organizadora del evento, Canto Marbán que recupera el concepto de “bodega y caseta única” y contará con catas abiertas al público, para las que habrá que inscribirse en la caseta de la organización Synergia.

Presentación feria del vermut

Presentación de las ferias. / José Luis Fernández / LZA

Programa

La actividad arranca el viernes 19 a las 19 horas para a las 21.00 horas ofrecer un concierto Los Varis. El sábado la muestra se abre al mediodía y habrá una cata por parte de Bendita locura y al las 21.00 horas habrá un concierto de Rumba Ibérica. La jornada dominical tocará Adrián y Eva a las 13.30 horas y la cata “Avatar rozando el cielo”, una propuesta “bastante didáctica porque cada asistente a través de las esencias construye su vermú” describe Canto Marbán.ç

CONSULTA AQUÍ EL PROGRAMA COMPLETO DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO

Feria de Día

La Feria de Día, que durará diez jornadas, contará con 17 casetas distribuidas entre las plazas de Sagasta, de la Constitución, la de Castilla y León y la de la Marina que será el espacio público que más hosteleros alberge, con un total de seis establecimientos.

“Hemos empezado a trabajar desde hace dos años incentivando las plazas con conciertos, sobre todo, con artistas zamoranos para intentar darles visibilidad. Viendo la aceptación que tienen, hemos conseguido que en la plaza de la Marina hacer conciertos en los días de la feria, excepto el día 19, el día de apertura, para poder dinamizar mucho más también la plaza Marina” que quizá “de todas las ubicaciones era un poco la más abandonada”, indicó el organizador, Luis Martín.

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Variedad

Desde la organización señalan que “entre las casetas existe bastante variedad para que la gente pueda pasar de una zona a otra y disfrute de toda la gastronomía que nos van a presentar” y la presencia de clientes “va a depender del tiempo, por el general entre la gente tiene mucha aceptación de las casetas”. A los zamoranos “le gusta salir, asistir a los conciertos y si el tiempo acompaña esperamos una muy buena aceptación por parte del público”.

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