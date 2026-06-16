Enrique Oliveira pierde su elección directa como miembro de la Cámara de Comercio pero no renuncia a seguir en el Pleno

Enrique Oliveira ha perdido la elección directa de su asiento en la Cámara de Comercio frente a Diego Rodríguez (Abend Utilities and Facilities, antigua Inzamac), aunque no renuncia a mantenerse en el Pleno a través de alguna de las empresas de su propiedad que sí han ganado en otras categorías o bien por el camino de las grandes empresas con sillones asegurados. "Yo voy a seguir en la Cámara", ha dicho textualmente en declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Una posibilidad que sus contrincantes rechazan de lleno, al advertir que es imposible que opte a sillón alguno porque así lo dictan las normas electorales. Las elecciones a la Cámara de Comercio terminan, por lo tanto, con una candidatura alternativa reforzada y con una polémica que promete consumir varios capítulos.

Independientemente de lo que acontezca a partir de ahora, los resultados arrojan un resultado marcado por los buenos números cosechados por la candidatura alternativa, que se habría quedado a un paso de dar la sorpresa. Esteban Maíllo, de Bodega Cuatro Mil Cepas, se impuso en su categoría a Esteban Fernández Ramos, de la harinera Molendum Ingredients. También lo hizo Arturo Cordero, de Exfamex, que ganó frente al oficialista Jeremías Prieto de Aislaprieto. Y lo mismo ocurrió con Marco Castaño, de Castaño e Hijos, que venció a Héctor Villagarcía de Extinza.

Los oficialistas se impusieron en dos de las tres categorías que eligen a dos vocales. Así, Sara Fregeneda (Gestión Agroganadera, que es la Quesería La Antigua) y Judit Pino Pérez (Librería Semuret) ganaron en las urnas a los miembros del grupo alternativo Alejandro Fernández Cachón (Consorcio de Promoción del Ovino) y Alfonso Martín (La Abacería de Zamora 2023). Y lo mismo ocurrió con el empresario de una Asesoría, Francisco López Fernández, y Gonzalo Ontiveros, de Gestora Agrícola Societaria La Carba frente a los alternativos, Jesús Rodrigo, de Rodrigo´s Eventos y Lara Prieto, de Vientos de Castilla y León (Mango).

Sillón asegurado

A todos ellos hay que añadir los que tienen sillón asegurado en el Pleno de la Cámara de Comercio. Los tres candidatos de la CEOE, que son el presidente, José María Esbec, el vicepresidente y responsable de Azeco, Ruperto Prieto Corpas y el miembro de la directiva y presidente de la patronal de Construcción, Rubén Pérez Pérez tienen ya asiento asegurado en el nuevo plenario y se supone que apoyarán el statu quo.

Lo mismo ocurre con los representantes de las empresas que aportan voluntariamente fondos a la Cámara, que son Freigel Food Solutions, S.A., Moralejo Selección, S.L. y Leche Gaza, S.L. previsiblemente más afines a la línea oficial.

Adrián Asensio, de Cuceo Zamora, que fue el único candidato por la hostelería y, por tanto, no ha necesitado votación, en principio estaría alineado con la lista alternativa.

De esta manera, el sector oficialista contaría, a priori, con once votos, frente a los siete cosechados por los alternativos.

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Impugnación

La candidatura alternativa ha anunciado que presentará una impugnación a la totalidad de las votaciones debido a que la candidatura oficialista habría ganado varias de las secciones gracias al voto por correo. De acuerdo con el testimonio de Alfonso Martín, a su equipo no le habrían facilitado ni las instrucciones ni el censo para poder ejercer esta posibilidad. Esto ha provocado que su candidatura no haya cosechado ni un solo voto por correo a favor.