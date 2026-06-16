La danza reina en los teatros de Zamora: programación hasta el 21 de junio de 2026

La danza representa el arte que protagoniza la programación oficial del Teatro Ramos Carrión de Zamora. Y es que esta semana dos escuelas despiden el curso hasta septiembre.

Los alumnos de Ballet School y de Salsón suben al escenario del teatro dependiente de la Diputación de Zamora con tres espectáculos a caballo entre la danza clásica, la urbana y los ritmos latinos.

El sábado 20, los asistentes a las clases de Salsón pondrán en escena la propuesta "Colors", un viaje a través de los colores que descubre cómo cada uno de ellos representa emociones, estados de ánimo y formas de vivir. Se podrá disfrutar en dos pases, a las 17.30 y a las 20.00 horas, y las entradas tienen un precio de 12 euros.

El domingo 21, Ballet School nos ofrece dos montajes diferentes. "Don Quijote" y "Kitri" se representará a las 12.30 y a las 20.00 horas adaptando una de las obras más carismáticas de la literatura española a la danza clásica; mientras que el Festival de Danza Urbana tendrá lugar a las 17.00 horas.

Las entradas tienen un precio de 12 euros para el primer espectáculo y de 10 euros para el festival.

Pases

Las localidades están a la venta en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas y en la página del liceo vinculado a la Diputación de Zamora.

Teatro Principal de Zamora

Por otro lado, el Teatro Principal de Zamora ofrece interpretación y danza.

En el liceo municipal prosigue con la Muestra de Teatro Aficionado Ciudad de Zamora, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Zamora con el objetivo de reconocer la labor de las compañías amateur y reforzar su presencia en la ciudad. Esta semana les llega el turno a La Tijera Teatrocon "Te quedas a cenar", que fue el lunes, Cambaleo con "Teatralerías" el martes 16, Contratiempo Teatro con "El proceso por la sombra del burro" el miércoles 17 y Juan del Enzina con "Un corazón lleno de lluvia" el día 18.

Todas las funciones a las 20.30 horas con las entradas disponibles por tres euros.

Actrices de Juan del Enzina en una representación. | ARCHIVO

Danza

Además, una veintena de alumnos funky de la escuela de baile Carmen Ledesma ponen en escena "One last dance", una historia hecha de esfuerzo, constancia y momentos vividos dentro y fuera del aula el día 19 de junio a las 20.30 horas con pases a 10 euros.

El relevo lo tomarán al día siguiente, 20 de junio a las 20.30 horas, las pupilas de danza española y flamenco que compartirá escenario con Alicia Almeida, como artista invitada, con música en directo a cargo de Sergio Portales y cante de Dalila Salazar con la dirección y la coreografía de Carmen Ledesma. Las entradas están a la venta por 12 euros.

Localidades

Los pases pueden adquirirse en la web del liceo municipal o en taquilla de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.