Las críticas de unos comensales cabreados a un restaurante de Zamora: "Los trabajadores están a matarse entre sí..."
El mejor resumen lo deja un turista que pasaba unos días en la ciudad y cayó por casualidad en el establecimiento: "Hay buenos servicios, malos servicios y autoservicios... luego, como aquí, ningún servicio"
Las opiniones de los clientes se han convertido en una parte fundamental de la experiencia turística. Antes de reservar un hotel, elegir un restaurante o decidir una escapada, muchos usuarios consultan plataformas como Tripadvisor para conocer qué han contado otras personas que ya han pasado por allí. Las críticas, positivas o negativas, funcionan hoy como una especie de boca a boca digital capaz de impulsar un negocio o ponerlo en cuestión.
En Tripadvisor, los viajeros valoran aspectos muy concretos: la atención recibida, la limpieza, la relación calidad-precio, la ubicación, la comida, los tiempos de espera o la amabilidad del personal. Esa acumulación de comentarios permite hacerse una idea bastante rápida de qué puede esperar el cliente antes de tomar una decisión. Sobre este último aspecto -el de la amabilidad del personal- es sobre el que se basan las quejas sobre un restaurante de Zamora capital que deja un reguero de comensales cabreados por el trato: "Parece que están enfadados entre ellos, se llevan a matar y se ve a la legua, súper incómodo". Aunque reconocen que "quizá el exceso de trabajo hace que el personal sea poco cortés con los clientes, la sensación que dan es horrorosa", añade otro usuario.
Ante tal situación y quejas reiteradas, hay quienes se permiten hasta darle un consejo al dueño del establecimiento hostelero: "No sé si sabe que el boca a boca en Zamora es la mejor publicidad". Y otro añade otra recomendación más pero al público: "Lo siento pero mi consejo es no ir, con esa actitud no se puede atender a la gente, empezando por el propietario".
Pero el mejor resumen de todos lo deja un turista que pasaba unos días en Zamora y cayó por casualidad en este restaurante: "Hay buen servicio, mal servicio, autoservicio y, como aquí, ningún servicio. ¡No vayan!".
Cuidado con las reseñas
En cualquier caso, conviene leer las reseñas con cierto criterio. No todas las críticas tienen el mismo valor. Hay comentarios escritos en caliente, valoraciones muy subjetivas o quejas aisladas que no siempre reflejan la realidad general de un negocio. Por eso es recomendable fijarse en el conjunto: la puntuación media, el número de opiniones, la fecha de los comentarios y si las críticas negativas responden a un problema puntual o a una tendencia repetida.
También resulta importante observar cómo responde el establecimiento. Una respuesta educada, clara y profesional ante una crítica negativa puede transmitir compromiso y voluntad de mejora. En cambio, una contestación agresiva o indiferente puede empeorar la imagen del negocio incluso más que la propia queja.
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