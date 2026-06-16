De la ciudad barroca de Alemania a la ciudad del románico de España. Los Sieling descubren Zamora gracias a un premio en una publicación alemana

Casi 2.000 kilómetros han recorrido Petra Sieling y Hans Sieling. Este matrimonio que regenta un comercio de venta de productos para las cocinas en la localidad de Fulda, una ciudad un poco más grande que Zamora y conocida como la ciudad alemana de Barroco, son los segundos ganadores de un viaje a Zamora de un concurso desarrollado en Alemania.

“Tenemos una línea de promoción de Zamora en Alemania que va más allá de ferias e impulsamos un concurso que se publica en las principales revistas de Alemania. Pagamos el primer premio de un sorteo, que son unos 2.500 euros, y logras dar a conocer la ciudad en una página completa que supondría un desembolso de unos 25.000 euros” sintetiza el concejal de Turismo, Christoph Strieder ante la pareja agraciada que el lunes por la noche llegó a la ciudad.

Los tres alemanes en la Plaza Mayor. / Victor Garrido / LZA

Azar y salud

La historia de su premio resulta rocambolesca. La hermana de Hans, que “se levanta a las 6 de la mañana”, a diario rellena todos cupones de sorteos que caen en sus manos. El azar quiso que el primer premio fuera a parar a sus manos.

Sin embargo, un problema de salud grave, un cáncer, ha impedido que la ganadora haya podido disfrutar de la recompensa y haya cedido regalárselo a su hermano y su esposa.

Y ¿Zamora?

Inicialmente ellos intentaron saber dónde estaba exactamente Zamora, pues nadie de su entorno lo sabía decir e incluso escribirlo por primera vez en internet les salieron los filmes de Zamunda de Eddie Murphy, recuerda ella esbozando una sonrisa.

Strieder y Petra y Hans Sieling pasean por el casco histórico bajo los paraguas con los colores de la bandera de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Ya luego se toparon con “imágenes muy bonitas de la ciudad” e intentaron buscar libros en alemán sobre la urbe, pero no lo encontraron. En ese momento de la conversación, el concejal que también hace las veces de traductor, de una de las bolsas que lleva en sus manos saca un volumen sobre Zamora que acaba de editar y que firma Dieter Hoffmann-Axtell, un historiador urbanista importante en Alemania que ha trabajado en el plan de ordenación urbana de Berlín después de la caída del muro y toda una referencia cultural en el país teutón, lo que hace que el rostro de Petra se ilumine con una amplia sonrisa.

Los Sieling, casados desde hace 40 años, ya conocían un poco España. “Barcelona y varias ciudades de Andalucía, la Alhambra o la mezquita de Córdoba” dice él, pero la impresión que les ha causado Zamora. “Es excelente” dice ella en castellano. La belleza de los monumentos y la zona del Duero o la limpieza de las calles tanto del barrio de la Horta como del centro o las hermosas flores presentes en varios lugares representan algunas de sus primeras impresiones.

Petra y Hans Sieling conversan con el concejal de Turismo de Zamora. / Victor Garrido / LZA

A lo largo de los próximos días estos alemanes, que por su negocio “solo” tienen una semana de vacaciones al año, conocerán la bodega Jareño con la ruta del vino de Zamora, el modernismo, el románico y la parte más natural de la ciudad, mientras que con un coche de alquiler descubrirán San Pedro de la Nave, los Arribes o rincones Sanabria.

Un viaje que sin duda no olvidarán lo mismo que ser recibidos en Zamora por un concejal de su Alemania natal.