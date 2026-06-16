El Ayuntamiento mejorará la iluminación de cinco zonas céntricas de la ciudad

La Junta de Gobierno Local celebrada este martes ha aprobado la adjudicación de varios lotes del proyecto de renovación de la instalación de alumbrado público en varias zonas de la ciudad, que sumará cerca de un millón de inversión en la mejora de la iluminación de los espacios y calles de la ciudad. En concreto se han adjudicado 5 de los 8 lotes que contempla el proyecto y que hacen referencia al parque de las Viñas, a la plaza de La Marina, a la avenida Príncipe de Asturias, a la calle Santiago Alba Bonifaz y al parque de León Felipe.

Los lotes 1, 2 y 3 correspondientes al parque de Las Viñas, a la plaza de la Marina y a la avenida Príncipe de Asturias han sido adjudicados a la empresa Alvac por importe de 58.756,81 euros, 82.276,42 euros y 49.641,45 euros respectivamente, todos ellos con IVA incluido. Por otra parte, los lotes 4 y 6, correspondientes a la calle Santiago Alba Bonifaz y al parque de León Felipe, han sido adjudicados a la empresa Llumera Astur por importe de 95.268,26 euros y 54.348,36 euros respectivamente, igualmente con IVA incluido.

Además, la sesión de este martes ha aprobado dos subvenciones nominativas, la primera de ellas, de 60.000 euros a la Fundación Rei Afonso Henriques para la creación del observatorio del paisaje cultural, para desarrollar la candidatura de Patrimonio Mundial de la Unesco Zamora Paisaje Cultural; y la segunda por importe de 16.000 euros para el Proyecto Cultivando Miradas.

Licencias aprobadas

- Licencia urbanística para proyecto básico de edificio de 19 viviendas, garajes y trasteros sito en calle Pablo Morillo nº 11

- Licencia urbanística para rehabilitación integral de vivienda unifamiliar en Calle Carpinteros 6.

-Licencia urbanística para segregación de la parcela Z.24.1 del Proyecto de Actuación U.A. 1 Plan Parcial Los Navajos (Siglo XXI).

- Licencia urbanística para legalización y terminación de las obras de ampliación de nave destinada a explotación de ganado vacuno sita en la carretera de Moraleja km. 1, polígono 73, parcela 20249 y parcela 252 del Catastro de Rústica.