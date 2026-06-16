Aniversario del Centro Zamorano de Buenos Aires: más de un siglo manteniendo tradiciones

Seguir cumpliendo años es toda una fiesta y así lo entienden los miembros del Centro Zamorano de Buenos Aires, que se volvieron a reunir para celebrar un aniversario que ya supera el siglo. Este 2026, la agrupación de descendientes de la provincia suma ya 103 años de historia, una larga vida donde las raíces están bien asentadas, con la misión cumplida de mantener el recuerdo de aquellos primeros zamoranos que emigraron a Argentina y continuar con las tradiciones y costumbres de la tierra de los antepasados.

Más de doscientos socios compartieron este festejo, que arrancó con la entrada en el salón de las banderas de Zamora, Argentina, Castilla y León y España, portadas por jóvenes descendientes de zamoranos, tras escuchar los himnos de ambos países.

Recuerdo a los fundadores

El presidente de la institución, Néstor Seijas, tomó la palabra para recordar a los fundadores del centro, “quienes, seguramente, nunca imaginaron que, 103 años después, hijos, nietos y bisnietos iban a continuar manteniendo viva la presencia de Zamora en la ciudad de Buenos Aires”, aseguró.

Bailes regionales durante la celebración. / Cedida

En el menú de la fiesta no pudo faltar la paella, para continuar con varios momentos emotivos, como la entrega por parte de un descendiente de zamoranos, argentino que reside en España, las banderas de Europa, España y Castilla y León que hace unos años, el que fuera presidente de la Junta, Juan José Lucas, deseó hacer llegar al centro zamoranos y que, por distintos motivos, no había sido posible hasta ahora.

Premios Viriato

Por otra parte, el Premio Viriato de este año, que se entrega a personalidades destacadas de la colectividad zamorana en Argentina, se le concedió a la doctora en Física Olga Pintado, reconocida astrónoma de trascendencia internacional, nieta de emigrantes de Bermillo de Sayago. Esta científica, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, puede presumir de tener un asteroide bautizado con su apellido, reconocimiento concedido por la Unión Astronómica Internacional, en homenaje a su trayectoria profesional.

Olga Pintado recibe el Premio Viriato. / Cedida

De manera excepcional, la comisión directiva del centro decidió premiar también al ex presidente Alfredo Miranda, por su trayectoria de cerca de cincuenta años al servicio de la institución zamorana. La entrega de premios se completó con un recordatorio a Tiziano Daltolo Miranda, por ser el asociado más joven del Centro Zamorano de Buenos Aires.

Representaciones institucionales

En el acto, además de los socios, estuvieron diferentes autoridades, como la presidenta del Consejo de Residentes Españoles, Susana Carbia, así como presidentes, vicepresidentes y directivos de otras casas hermanas y amigas. Aprovechó Seijas esta presencia para poner el énfasis “en la necesidad de lograr que las nuevas generaciones se acerquen a las casas regionales para continuar la tarea emprendida por sus antepasados”, subrayó.

Pocas instituciones con tanto pasado pueden presumir, como lo hizo el Centro Zamorano de Buenos Aires, de una solidez institucional y económica, con sus finanzas perfectamente equilibradas y su inserción, dentro de la colectividad española, en una participación tan activa, ocupando, además, puestos de importancia, como la vicepresidenta Adriana Cordero, quien ostenta el cargo de prosecretaria en la Federación de Sociedades Españolas, mientras que Néstor Seijas está en la vicepresidenta de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas.

Un grupo de socios celebra el aniversario en el salón del centro. / Cedida

Hubo también palabras de agradecimiento a la Diputación Provincial de Zamora, “por su cercanía y colaboración permanente”, recordó Seijas, quien añadió las ayudas económicas de la institución provincial o la recuperación del programa Raíces, “que permite que los descendientes zamoranos puedan visitar la tierra de sus padres, abuelos y bisabuelos”, describió.

Un agradecimiento de apoyo que también se hizo extensivo a la Junta de Castilla y León “también por su permanente contribución para el desarrollo de actividades culturales a lo largo de todo el año”. Una ayuda que también les llega desde la Consejería de Trabajo, Seguridad Social y Emigración.

El salón, lleno para la celebración del aniversario. / Cedida

La parte lúdica estuvo amenizada por canciones y bailes de la mano de José Monterrey, además de la actuación del conjunto artístico del centro, que recibió un cálido aplauso de todos los invitados.

Finalizó la celebración por todo lo alto con una rifa de premios y un brindis de todos los asistentes, dirigido por los miembros de la directiva, para desear seguir sumando años con esta vitalidad.