Alta participación en las elecciones de la Cámara de Comercio de Zamora

La presencia de dos candidaturas, la oficial organizada en torno al actual presidente, Enrique Oliveira, y la alternativa, agrupada en torno a Alfonso Martín, ha hecho que la afluencia a las votaciones de la Cámara de Comercio de Zamora esté siendo muy elevada.

Hasta las seis de la tarde estarán abiertas las ocho urnas donde un censo de en torno a 12.900 electores podrán optar por los once vocales que se eligen en los comicios. Los siete restantes hasta completar el pleno de 18 miembros de la corporación se han designado sin votación, ya que tres corresponden a la CEOE Cepyme, otros tres a las empresas donantes de la Cámara sin estar obligadas a ello y otra más, del grupo de hostelería, donde solo se presentó un candidato y, por tanto, ha sido designado directamente.

Los votos de las ocho urnas determinarán los once puestos que quedan por cubrir en el plenario.

Candidaturas

Uno de los puestos se los disputan Diego Rodríguez (Abend Utilities and Facilities), salida de la antigua Inzamac, y Lechazos y Corderos de Castilla y León (el matadero de Arcenillas de los Oliveira) con Enrique Oliveira.

En otra categoría los rivales serán José Luis Tamame (Remolques Tamame), de los críticos, frente a María Martín (Talleres Núñez 95) de los oficialistas.

Esteban Maíllo (bodega Cuatro mil cepas), del grupo de empresarios que se ha unido para dar un nuevo rumbo a la Cámara se enfrenta a Esteban Fernández Ramos, de la harinera Molendum Ingredients.

Colas para votar en los comicios. / José Luis Fernández / LZA

En el siguiente grupo se ven la cara en las urnas el alternativo Arturo Cordero (Exfamex) frente al oficialista Jeremías Prieto (Aislaprieto).

En la siguiente Marco Castaño (Castaño e Hijos) representa a la candidatura alternativa frente a Héctor Villagarcía del Extinza, que sería en oficialista.

Las categorías que eligen dos vocales tiene también sus parejas de candidatos alternativos y oficialistas.

En una de ellas figuran como miembros del grupo alternativo José Antonio Vázquez (Consorcio de Promoción del Ovino) y Alfonso Martín (La Abacería de Zamora 2023), frente a los oficialistas Sara Fregeneda (Gestión Agroganadera, que es la Quesería La Antigua) y Judit Pino Pérez (Librería Semuret).

En la siguiente los oficialistas serían el empresario de una Asesoría, Francisco López Fernández y Gonzalo Ontiveros, de Gestora Agrícola Societaria frente a los alternativos, Jesús Rodrigo, de Rodrigo´s Eventos y Lara Prieto de Vientos de Castilla y León (Mango).

Finalmente en la última categoría los candidatos alternativos serían Fernando Pérez (Centro Benaventano de Transportes) y Alejandro Pérez (Alefran, Producciones Benavides) se verán las caras con los oficialistas Paula Santos Santos (Laborüs) y Javier Ferrero (Sanigest Ambiental y Alimentaria).

Elegidos directamente

Tienen el sillón en el Pleno de la Cámara los tres candidatos de la CEOE, que son el presidente, José María Esbec, el vicepresidente y responsable de Azeco, Ruperto Prieto Corpas y el miembro de la directiva y presidente de la patronal de Construcción, Rubén Pérez Pérez tienen ya asiento asegurado en el nuevo plenario y se supone que apoyarán el estatus quo.

Lo mismo ocurre con los representantes de las empresas que aportan voluntariamente fondos a la Cámara, que son Freigel Food Solutions, S.A., Moralejo Selección, S.L. y Leche Gaza, S.L. previsiblemente más afines a la línea oficial.

Adrián Asensio, de Cuceo Zamora, que fue el único candidato por la hostelería y, por tanto, no necesita votación. En principio estaría alineado con la lista alternativa.