Cultura y ocio
Última oportunidad para disfrutar de la lectura en silencio en la Biblioteca Pública de Zamora
La iniciativa cultural, impulsada por el centro sociocultural Peromato, busca reivindicar la lectura como una actividad placentera y colectiva
La Fiesta de la Lectura Silenciosa alcanza a su última sesión después de haber celebrado tres encuentros dedicados a disfrutar del placer de leer en compañía, pero desde el silencio y la tranquilidad que ofrece compartir un mismo espacio con otras personas lectoras.
La última cita tendrá lugar el miércoles 17 de junio a las 19.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora, una nueva oportunidad para acercarse con un libro, dedicar un tiempo a la lectura personal y formar parte de un encuentro diferente en el que la literatura se convierte en un punto de unión.
Durante estas sesiones, las personas participantes han podido disfrutar de un ambiente acogedor acompañado de café y pastas, generando un espacio para desconectar del ritmo diario, descubrir nuevas lecturas y, para quienes lo han deseado, compartir impresiones, recomendaciones y conversaciones alrededor de los libros.
Impulso
Esta iniciativa, impulsada desde el centro sociocultural Peromato, nace con el objetivo de reivindicar la lectura como una actividad accesible, placentera y colectiva, creando espacios donde cada persona pueda encontrar su propio ritmo y disfrutar de la compañía de otras personas con intereses similares.
Desde la organización agradecen "la participación de todas las personas que han formado parte de esta primera edición a la Biblioteca Pública de Zamora" y "animan a quienes todavía no se hayan acercado a participar en esta última sesión de la Fiesta de la Lectura Silenciosa".
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