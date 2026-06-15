Última oportunidad para disfrutar de la lectura en silencio en la Biblioteca Pública de Zamora

La Fiesta de la Lectura Silenciosa alcanza a su última sesión después de haber celebrado tres encuentros dedicados a disfrutar del placer de leer en compañía, pero desde el silencio y la tranquilidad que ofrece compartir un mismo espacio con otras personas lectoras.

La última cita tendrá lugar el miércoles 17 de junio a las 19.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora, una nueva oportunidad para acercarse con un libro, dedicar un tiempo a la lectura personal y formar parte de un encuentro diferente en el que la literatura se convierte en un punto de unión.

cartel divulgador de la Fiesta de Lectura Silenciosa. / Cedida

Durante estas sesiones, las personas participantes han podido disfrutar de un ambiente acogedor acompañado de café y pastas, generando un espacio para desconectar del ritmo diario, descubrir nuevas lecturas y, para quienes lo han deseado, compartir impresiones, recomendaciones y conversaciones alrededor de los libros.

Impulso

Esta iniciativa, impulsada desde el centro sociocultural Peromato, nace con el objetivo de reivindicar la lectura como una actividad accesible, placentera y colectiva, creando espacios donde cada persona pueda encontrar su propio ritmo y disfrutar de la compañía de otras personas con intereses similares.

Desde la organización agradecen "la participación de todas las personas que han formado parte de esta primera edición a la Biblioteca Pública de Zamora" y "animan a quienes todavía no se hayan acercado a participar en esta última sesión de la Fiesta de la Lectura Silenciosa".