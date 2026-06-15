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El torero Manuel Diosleguarde protagoniza una "tauroquedada" en la plaza de toros de Zamora

El encuentro servirá para intercambiar cromos taurinos en la antesala de la actuación del matador en la feria de San Pedro

En un acto también se inaugurará la exposición "Sentimiento Taurino" con del pintor FRSantiagoHG

El torero Manuel Diosleguarde durante una conferencia.

El torero Manuel Diosleguarde durante una conferencia. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

La plaza de toros de Zamora acogerá un encuentro especial con el matador Manuel Diosleguarde.

El torero salmantino protagonizará el próximo jueves, 18 de junio, de partir de las 20.00 horas, una "tauroquedada" abierta a todos los públicos, como preámbulo de su actuación en la feria taurina de San Pedro.

La cita, organizada por Tauroemoción como gestora del coso y la feria zamoranos, tiene como principal objetivo acercar la tauromaquia al público más joven en un ambiente distendido.

Niños, jóvenes y aficionados de todas las edades están invitados a asistir para intercambiar Taurocromos, charlar con el joven torero, que acaba de cosechar un importante triunfo en la Copa Chenel, y que también firmará los populares cromos del mayor coleccionable del mundo de los toros, que está tan de moda entre los aficionados más jóvenes.

Pintura

Asimismo, el acto acogerá la inauguración, en los pasillos de la plaza, de la exposición de pintura "Sentimiento taurino", que conformarán una veintena de obras del autor FRSantiagoHG.

La inauguración de la muestra contará con la presencia del autor, quien explicará brevemente los cuadros que podrán verse en el horario de apertura de las taquillas de la plaza de toros y durante los días de celebración de los festejos anunciados en la próxima feria de San Pedro.

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Esta actividad representa una oportunidad única para conocer de cerca a una de las figuras más prometedoras del toreo actual, Manuel Diosleguarde, así como para acercarse a la tauromaquia desde el prisma de la pintura, indican.

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