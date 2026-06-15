Tauromaquia
El torero Manuel Diosleguarde protagoniza una "tauroquedada" en la plaza de toros de Zamora
El encuentro servirá para intercambiar cromos taurinos en la antesala de la actuación del matador en la feria de San Pedro
En un acto también se inaugurará la exposición "Sentimiento Taurino" con del pintor FRSantiagoHG
La plaza de toros de Zamora acogerá un encuentro especial con el matador Manuel Diosleguarde.
El torero salmantino protagonizará el próximo jueves, 18 de junio, de partir de las 20.00 horas, una "tauroquedada" abierta a todos los públicos, como preámbulo de su actuación en la feria taurina de San Pedro.
La cita, organizada por Tauroemoción como gestora del coso y la feria zamoranos, tiene como principal objetivo acercar la tauromaquia al público más joven en un ambiente distendido.
Niños, jóvenes y aficionados de todas las edades están invitados a asistir para intercambiar Taurocromos, charlar con el joven torero, que acaba de cosechar un importante triunfo en la Copa Chenel, y que también firmará los populares cromos del mayor coleccionable del mundo de los toros, que está tan de moda entre los aficionados más jóvenes.
Pintura
Asimismo, el acto acogerá la inauguración, en los pasillos de la plaza, de la exposición de pintura "Sentimiento taurino", que conformarán una veintena de obras del autor FRSantiagoHG.
La inauguración de la muestra contará con la presencia del autor, quien explicará brevemente los cuadros que podrán verse en el horario de apertura de las taquillas de la plaza de toros y durante los días de celebración de los festejos anunciados en la próxima feria de San Pedro.
Esta actividad representa una oportunidad única para conocer de cerca a una de las figuras más prometedoras del toreo actual, Manuel Diosleguarde, así como para acercarse a la tauromaquia desde el prisma de la pintura, indican.
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- La hostelería zamorana brilla con tres galardones en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León
- Elisabete Ferreira, mejor panadera del mundo: 'El secreto de un buen pan pasa por la conjunción de técnica e investigación
- La nostalgia de las 'Galerías 3 Cruces' de Zamora: un solo comercio resiste tras 55 años luchando por mantener viva la esencia del trato personal
- Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza
- El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026
- Sacyl busca fontaneros y electricistas en Zamora
- Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores