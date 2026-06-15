Los tesoros de Miguel Mathet en Zamora

Su llegada a Zamora marcó el inicio de una nueva etapa arquitectónica en la ciudad «abierta a las corrientes estéticas europeas del momento» que preparó el camino a la llegada del Modernismo que se desarrollaría años después. Sin embargo, Miguel Mathet y Coloma es quizá uno de los arquitectos menos conocidos de la Zamora del siglo XX, y eso que de su estudio salieron dos de los edificios más representativos de la ciudad: el instituto Claudio Moyano y el Casino.

Pero, ¿cómo acabó este toledano encargándose de dos proyectos tan importantes para Zamora? Su llegada, cuenta Estrella Torrecilla, directora de la Oficina de Turismo, se explica por la influencia política de Federico Requejo, uno de los personajes más poderosos e influyentes de la Zamora de comienzos del siglo XX. Y es que Requejo, como subsecretario de Instrucción Pública, fue el impulsor de la construcción de este centro educativo en la capital. Y para eso recurrió a Mathet, un arquitecto muy bien relacionado con la administración central de aquel momento.

Detalle de la fachada del instituto. / Victor Garrido / LZA

Abogado y académico, su llegada supuso toda una transformación arquitectónica, ya que, explica Torrecilla, introdujo a nivel arquitectónico «una imagen más moderna, elegante y burguesa en la ciudad».

Instituto Claudio Moyano

La primera gran obra, de las dos que llevó a cabo Mathet en la capital, fue el Instituto Claudio Moyano, una edificación que comenzó envuelta en polémica debido a su ubicación. Así quedó reflejado en EL CORREO DE ZAMORA, donde se publicaron varios artículos en los que se criticaba el lugar escogido para edificarlo, en las afueras de la ciudad, mientras se abogaba por trasladar el edificio bien al hospicio, bien al Hospital de la Encarnación.

Es más, la polémica llegó a tal punto que en este mismo diario se publicó una carta en la que un lector aseguraba que «como la distancia es muy larga, los padres de familia no pueden vigilar a sus hijos que asistan a la clase con la facilidad que pudieran hacerlo instalando el instituto en otro sitio». Y continuaba: «Esa distancia es enorme para los que viven en San Frontis, Olivares y San Lázaro, que también en esos barrios existen familias que quieren educar a sus hijos en aquel centro docente». Para añadir: «Los alumnos que tengan tres ó cuatro asignaturas, en ir y venir de casa al instituto y viceversa, emplearán gran parte de la mañana que pudieran utilizar para dar repaso a sus lecciones».

A pesar de la oposición de parte de la población zamorana del momento, el proyecto se llevó a cabo, aunque con bastantes modificaciones sobre la idea original, debido a una importante reducción de presupuesto, lo que provocó que sus dimensiones finales se tuvieran que reducir considerablemente.

Fachada del Casino, en la calle Santa Clara. / Victor Garrido / LZA

De estilo elegante y monumental, propio del eclecticismo de comienzos del siglo XX, Mathet incorporó en sus obras también algunos detalles cercanos al Modernismo. Por eso en sus edificios se combina la simetría y la inspiración clásica con una decoración más artística y moderna, especialmente en balcones, rejerías, cerámicas y elementos ornamentales.

Unas características que se notan tanto en el Casino como en el instituto, si bien, explica la directora de la Oficina de Turismo, el Claudio Moyano tiene «un carácter más institucional y monumental, pensado para transmitir prestigio y solidez como gran centro educativo de la ciudad».

La influencia burguesa

Fue a partir de este primer proyecto cuando el prestigio de Mathet en la ciudad aumentó, lo que le llevó a recibir el encargo de edificar un nuevo Casino promovido por la burguesía local.

Originalmente concebido como un edificio de viviendas de tres plantas, fue en el año 1905 cuando la junta directiva del Círculo decidió realizar las modificaciones pertinentes para ubicar allí su sede definitiva. Así, en este edificio en construcción se decidieron, como recogen las actas de la junta celebrada en 1906, cambios «en la fachada principal».

La documentación de la época informa también de que en sesiones posteriores se incluyeron más modificaciones sobre el proyecto original, como en el caso de la escalera –que al comienzo iba a ser de madera–, los baños y el zaguán, según se recoge en el estudio «Arquitectura y Urbanismo en Zamora» realizado por Álvaro Ávila de Torre publicado por la Fundación Florián de Ocampo.

Detalle de la fachada del Casino. / Victor Garrido / LZA

En cuanto a la decoración exterior, destaca principalmente el arco rebajado segmentado de cinco vanos. En los entrepaños, el arquitecto colocó además uno de los símbolos más destacados del edificio, cabezas femeninas y paneles cerámicos que prolongó por encima de la cornisa con grandes volutas coronada por palmetas y liras. También incluyó motivos en piezas vidriadas que representaban a jóvenes músicas así como motivos vegetales.

Un largo balcón corrido sirve además de transición entre la planta baja y la principal, explica Ávila de la Torre. «Un edificio que representa la imagen de la burguesía zamorana de la época, con una fachada muy decorativa y abundancia de hierro y ornamentación que anuncian ya el gusto modernista», certifica Torrecilla.

Remates decorativos del edificio de Santa Clara. / Victor Garrido / LZA

Una construcción, en definitiva, ecléctica, que conjuga elementos secesionistas y tiene además algunas similitudes con el monumentalismo de Antonio Palacios, a la vez que incorpora efectos polícromos, algo muy frecuente en la arquitectura de la época. De hecho, «algunos especialistas relacionan su estética con edificios que el propio Mathet realizó en Madrid, especialmente en la decoración de portales y trabajos de forja», remarca Torrecilla.

En cuanto a la decoración interior, se aprecian dos estilos totalmente diferentes. Uno más conservador y ecléctico en el salón principal y otro plenamente modernista en la sala de fumar.

Un edificio integrado en la corriente más innovadora del siglo XX que llevó a Zamora a la cúspide de la arquitectura de principios del siglo pasado de la mano, sin embargo, de un arquitecto poco recordado entre los zamoranos.