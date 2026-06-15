¿Cuál será el futuro de la residencia de Los Tres Árboles de Zamora? Estas son las alternativas que baraja la Junta

La Junta maneja varias alternativas para mantener la residencia de mayores de los Tres Árboles en uso después de que se abra el nuevo centro multiservicios que se levanta en el Centro de FP, todas ellas relacionadas con una labor de asistencia a este colectivo, distintas al actual geriátrico.

El delegado de la Junta, Fernando Prada, explicó a los representantes de las organizaciones de pensionistas de UGT y Comisiones Obreras, Nieves García y Teo Movilla, que va a luchar para mantener en servicio el edificio y, en este sentido, confirmó que la Junta está estudiando distintas alternativas de uso del inmueble, una vez que se produzca el traslado de la actual residencia a las nuevas instalaciones.

Un traslado que tampoco se va a producir este verano, como estaba previsto, sino unos meses más tarde. Y es que faltan aún por adjudicar algunos contratos de equipamiento, que llevan un plazo para su ejecución y posteriormente empezará un traslado progresivo del personal y residente a las nuevas instalaciones.

Un traslado, explicó Prada a los sindicalistas, que no será inmediato, sino progresivo, debido a que el nuevo centro es más moderno y tecnificado que el antiguo, por lo que requiere un periodo de adaptación. Tendrá también más personal.

Por tanto la idea es que la apertura del centro se prolongue hasta finales de año, según la información trasladada por Prada a los representantes de ambas federaciones de pensionistas.

Ideas

Entretanto la Junta está trabajando en algunas ideas para poder aprovechar la residencia, una propiedad de la Seguridad Social traspasada la Junta con las transferencias de Servicios Sociales como residencia de mayores válidos.

Está ya decidido que el Centro de Día, que ocupa la planta baja del inmueble, siga en funcionamiento como en la actualidad.

Para el resto del inmueble existen varias posibilidades, aunque Prada dejó claro que la Junta no ha tomado aún ninguna decisión definitiva al respecto y se trata de hipótesis de trabajo. Una de ellas, la ya anunciada por la anterior consejera del ramo, la zamorana Isabel Blanco, de centro residencial para personas con discapacidad intelectual que estaría gestionado por Asprosub. Además, se está barajando que parte del inmueble podría servir para habilitar plazas de recuperación, sociosanitarias, con el fin de que personas mayores que reciben el alta hospitalaria pero no están en condiciones de regresar al domicilio puedan beneficiarse de una estancia temporal en un centro adecuado.

Teo Movilla considera positivo el mensaje trasladado por Prada, que está en la línea de mantener en uso Los Tres Árboles. No obstante, advierte, se mantendrán “vigilantes” hasta ver cómo se van concretando los planes de futuro para el centro. Tiempo desde luego hay, porque de acuerdo a las explicaciones del alto cargo “yo creo que a lo mejor nos podemos ir a principios del año que viene” para que el traslado al nuevo centro se haya producido.

Los sindicalistas creen que en Zamora existe un amplio respaldo social para que la residencia de los Tres Árboles no se cierre y pueda seguir el servicio para los mayores de la provincia.