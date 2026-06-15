Segundo día de aviso amarillo por tormentas en Zamora en una semana a las puertas de los 40 grados

Zamora inicia la semana mirando de nuevo al cielo. Este lunes arranca con el segundo día consecutivo de aviso amarillo de la Aemet por tormentas en la Meseta de Zamora, en una jornada marcada por el contraste entre el calor intenso y la inestabilidad. El verano aprieta, pero no llega limpio: lo hace acompañado de nubes de evolución, chubascos y posibles tormentas que pueden descargar con fuerza durante la tarde al igual que ocurrió este domingo por la noche con fuerza e intensidad.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sitúa este lunes como una jornada especialmente cambiante. La mañana comenzará con ambiente soleado y temperaturas ya elevadas, en torno a los 28 grados, pero la situación se complicará a partir del mediodía. Entre las 12.00 y las 18.00 horas, la probabilidad de precipitación sube hasta el 85%, con tormentas que justifican el aviso amarillo. Por la tarde-noche todavía se mantendrá la posibilidad de lluvia, con un 55%, aunque los termómetros bajarán hasta los 19 grados.

El aviso llega después de un domingo también marcado por la inestabilidad, por lo que Zamora encadena dos jornadas seguidas bajo la amenaza de tormentas.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Termina la semana al borde de los 40 grados

Pero la lluvia no será el único elemento destacado de la semana. El calor seguirá instalado con fuerza y los termómetros continuarán marcando valores muy altos. Las máximas se moverán por encima de los 30 grados durante buena parte de los próximos días y el ascenso será especialmente notable durante el fin de semana, cuando se espera que Zamora llegue a los 38 grados el domingo, rozando ya la barrera de los 40.

El martes se mantendrá el ambiente caluroso, con una máxima prevista de 31 grados, aunque la probabilidad de lluvia será menor que este lunes. El miércoles volverá la inestabilidad con fuerza, con hasta un 90% de probabilidad de precipitación en la segunda mitad del día y una máxima de 34 grados. El jueves tampoco dará demasiada tregua: la previsión apunta a un 95% de probabilidad de lluvia por la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 33 grados.

A partir del viernes, las precipitaciones perderán protagonismo, pero el calor irá ganando terreno. El viernes se esperan 32 grados, el sábado 34 y el domingo hasta 38 grados, en una escalada térmica que dejará ambiente sofocante y noches cada vez más cálidas.

Paraguas, precaución y mucha hidratación serán imprescindibles en una semana en la que el cielo y el termómetro no darán demasiada tregua.