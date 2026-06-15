Una segunda oportunidad para Zamora: la provincia puede rescatar las cuatro plazas MIR vacantes por renuncia

Zamora tendrá opción a rescatar las tres plazas MIR de Familia y una de Enfermería de Salud Mental que se adjudicaron inicialmente en el proceso de asignación, pero que posteriormente han quedado vacantes, por renuncia de los aspirantes que las habían elegido para ocuparlas. Este martes se abre el proceso para optar a estas plazas, 441 en toda España, abierto hasta el día 18, fecha a partir de la cual se inicia en proceso de adjudicación telemático.

No se incluyen en este listado un par de plazas ocupadas por personas residentes en países sudamericanos, y que han pedido, y conseguido, una prórroga en la incorporación con el fin de arreglar los papeles del visado para poder trabajar en España.

La Dirección General de Ordenación Profesional ha dictado una resolución para optimizar la oferta formativa del Sistema Nacional de Salud, convocando el procedimiento extraordinario de adjudicación de plazas para las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2025.

Esta medida permite que las plazas que no fueron cubiertas en la fase ordinaria se pongan nuevamente a disposición de los aspirantes. El proceso está destinado a cubrir un total de 441 plazas que resultaron disponibles tras el procedimiento ordinario. De este total, la gran mayoría —433 plazas— se deben a la no incorporación de los aspirantes que resultaron adjudicatarios en primera instancia, mientras que las 8 plazas restantes corresponden a renuncias expresas presentadas formalmente entre el 5 y el 12 de junio de 2026.

La oferta extraordinaria se concentra principalmente en Medicina y Enfermería. Por titulaciones, se ofertan 312 plazas de Medicina, 121 de Enfermería, 4 de Farmacia, 2 del ámbito de la Física, 1 del ámbito de la Biología y 1 del ámbito de la Química, hasta completar las 441 vacantes disponibles.

Por especialidades Medicina Familiar y Comunitaria es la que presenta una mayor necesidad de cobertura con 240 plazas, más de la mitad del total de la convocatoria. Le siguen, en el ámbito de la Enfermería, las especialidades de Salud Mental (37 plazas), Geriátrica (34 plazas) y Familiar y Comunitaria (31 plazas).

También se incluyen vacantes en áreas como Enfermería del Trabajo (15), Medicina Preventiva y Salud Pública (13) y, con menor volumen, Medicina del Trabajo (6), Medicina Interna (5) y Psiquiatría (5), entre otras.

Proceso de participación

Podrán participar en este proceso las personas aspirantes que superaron la puntuación mínima y cuentan con número de orden, pero que no obtuvieron plaza en la resolución definitiva de la fase ordinaria. Según las estimaciones del Ministerio de Sanidad, el grupo potencial de candidatos es amplio, con 5.802 aspirantes en Medicina y 6.463 en Enfermería que cumplen los requisitos para optar a estas plazas. Quedan excluidos expresamente quienes ya hayan tomado posesión, quienes hayan renunciado anteriormente o quienes solicitaron una prórroga de incorporación.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de forma electrónica a través de la sede del Ministerio de Sanidad, utilizando certificados digitales o el sistema Cl@ve. El plazo se iniciará a las 9:00 horas del 16 de junio y permanecerá abierto hasta las 9:00 horas del 18 de junio de 2026.

Inmediatamente después de finalizar este plazo, el mismo día 18, comenzará el acto de adjudicación telemático, que seguirá el riguroso orden de puntuación de los participantes. Una vez que la adjudicación sea definitiva, los nuevos residentes deberán contactar con su comisión de docencia el siguiente día hábil para programar el examen médico obligatorio.

La toma de posesión en los centros sanitarios se llevará a cabo durante los días 29 y 30 de junio de 2026. A efectos administrativos y formativos, se ha fijado oficialmente el 30 de junio de 2026 como la fecha de inicio del periodo formativo para todos los profesionales que obtengan plaza en este procedimiento extraordinario.