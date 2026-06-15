Al rescate del trigo barbilla: Zamora quiere recuperar un cereal de caña alta que planta cara al cambio climático y "siempre da la cara"

Zamora se ha marcado como objetivo rescatar una variedad tradicional de cereal que en otros tiempos estuvo bastante extendido por el oeste de la provincia, en la zona de La Raya con Portugal. No es una variedad cualquiera y tiene características específicas que la hacen muy especial y que detalla el director general de Molinos del Duero, Juan Carbajo Aguirre, cuya harinera zamorana es además socia del proyecto europeo Transcolab Plus que promueve la recuperación de ese trigo.

La variedad se denomina barbilla y generaciones anteriores de cultivadores era la que más sembraban en algunos territorios de la provincia. De hecho, hay zonas en las que la elección de esa variedad de trigo se ha mantenido de padres a hijos hasta hoy en día.

En otros casos, en su momento fue sustituido por otras variedades que daban algo más de producción. Sin embargo, el trigo barbilla tiene otras ventajas.

Cereal rústico y semilla "de herencia"

Se trata de un cereal "rústico", característico por ser de caña alta y porque su espiga no tiene tanta densidad de grano como otras. Por ello, el rendimiento es algo menor, pero a cambio es también un trigo más resistente "capaz de aguantar cambios climáticos", expone Carbajo Aguirre. Eso lo hace más fiable en tiempos actuales en los que los fenómenos meteorológicos adversos y atípicos son cada vez más frecuentes.

Además, es una semilla "de herencia", conservada durante décadas por los agricultores locales, que es capaz de prosperar y dar cosecha en los suelos más pobres y ácidos.

Esas características han hecho que en la zona de cultivo tradicional del trigo barbilla se le conozca por ser una variedad que "siempre da la cara".

Además de ello, ese trigo tiene características que lo hacen diferente y muy interesante a la hora de fabricar harinas especiales. "Lo que estamos viendo es que este cereal da unas potencias aromáticas y sabores diferenciados", expone Carbajo Aguirre.

El director general de Molinos del Duero, Juan Carbajo, en una jornada del encuentro Transcolab Plus. / Alba Prieto

Molinos del Duero, con apoyo de un colaborador de la zona, ha logrado que se haya sembrado de nuevo en algunas parcelas y explotaciones agrarias de la comarca de Aliste, que fue una zona originar de este cultivo, en el entorno de Alcañices.

Campos de ensayo

También ha contactado con agricultores que llevan sembrando barbilla "de toda la vida" y se han mantenido fieles a este trigo que ahora se quiere potenciar como variedad autóctona de la zona. Además, a través del proyecto transfronterizo Transcolab Plus, y junto al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), se impulsa la recuperación de semillas de diferentes variedades de barbilla e igualmente la Diputación de Zamora tiene un pequeño campo de ensayo de ese trigo.

Muestras de trigo barbilla. / Molinos del Duero

"Entre todos estamos cerrando el círculo", expone Juan Carbajo, que indica que ya están elaborando harinas especiales con ese cereal y tienen un cliente en Portugal que está comercializando "con éxito" un pan hecho con ellas.

La panadería portuguesa que apuesta por el barbilla es Pao de Gimonde, en el alfoz de Braganza, una de las tahonas más prestigiosas del país vecino gracias a que su panadera, Elisabete Ferreira, logró en 2024 el título de Mejor Panadera del Mundo de ese año.