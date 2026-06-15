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El poeta Luis Ramos presenta su último libro en la Biblioteca Pública

El centro cultural acoge una nueva fiesta de la lectura silenciosa, impulsada por Peromato

El polifacético Luis Ramos en un acto celebrado tiempo atrás.

El polifacético Luis Ramos en un acto celebrado tiempo atrás. / ARCHIVO

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Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora

El poeta, filósofo y cantautor Luis Ramos presenta su ultimo libro de poemas "Ningún instante es más" el viernes, día 19 de junio, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Pública del Estado.

En el volumen el autor, que aborda los diferentes momentos que definen una vida, de manera deliberada no emplea referencias a nombres y pronombres, salvo el de las dos personas a las que "in memoriam" se les dedica la obra: la bibliotecaria Rufi Velázquez y el poeta Ángel Barrio.

En la presentación el poeta estará acompañado por el profesor y escritor Miguel Casaseca y también habrá música a cargo de Ana Castro.

Zamora. Presentación del libro Carqueixa, incendio Barranco Cerezo, por Juan Prieto Altamira

Una presentación realizada en la Biblioteca Pública. / Alba Prieto / LZA

Charla

"Entendiendo las demencias, más allá del olvido" es el título de la charla que llevará a cabo la psicóloga Laura Manteca el martes día 16 de junio a las 19.00 horas.

La actividad forma parte del ciclo "Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?", impulsado por el Colegio de Psicología de Castilla y León, Copcyl, con el respaldo del Ayuntamiento de Zamora.

Lectura silenciosa

La fiesta de la lectura silenciosa regresa a la antigua Casa de la Cultura el día 17 de junio a partir de las 19.00 horas.

El encuentro, impulsado desde el centro sociocultural Peromato, invita a leer en silencio, en un ambiente acogedor e informal donde cada participante traerá su propio libro. Al final, se puede compartir alguna reflexión o recomendación de lectura.

Exposiciones

Por otro lado, la Biblioteca Pública de Zamora acoge dos muestras muy distintas. Así, la sala de exposiciones del centro acoge la exposición "Luz habitada", un proyecto artístico de Ignacio Parrilla que reflexiona sobre la luz como elemento físico, simbólico y espiritual.

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Además, la sala de préstamo de adultos exhibe una selección de #bookface, fotografías que consisten en fundirse con la portada de un título, publicadas por la Biblioteca Pública de Zamora a través de sus redes sociales.

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