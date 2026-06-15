La panadería gourmet se cita en Zamora: cocineros con estrella y los mejores panaderos del mundo amasan el futuro del sector en el congreso Panfest

Zamora reúne este lunes y martes a una treintena de expertos de la panadería y el sector harinero, investigadores y otros actores de una actividad agraria y agroalimentaria de gran importancia para la provincia. Es por ello, que la celebración del Congreso Internacional del Pan y la Harina PanFest, que ha arrancado en el Teatro Principal, busca posicionar a Zamora y situarla en el mapa como provincia referente en el sector y lo hace con un encuentro de expertos que reúne a algunos de los más afamados panaderos mundiales y obradores que sirven a restaurantes con estrellas Michelín.

Las jornadas, que sirven de prolegómeno a la gran feria internacional PanFest que se desarrollará en la ciudad en septiembre del próximo año, amasan el futuro de la panadería a través de ponencias de expertos de España, Portugal, Italia Argentina, Georgia y Andorra.

En la inauguración del congreso, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, ha resaltado la importancia del evento PanFest, debido a que este producto es "determinante" para la agricultura y la industria agroalimentaria zamorana "como referente". Ha resaltado además el valor de las jornadas en torno al pan y la harina de cara a "que se genere una sensibilidad a nivel nacional, e incluso internacional" de lo que va a ser el gran evento PanFest de 2027.

El congreso, en cuya organización trabajan Madrid Fusión y Vocento Gastronómica, cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora.

En representación de la Administración autonómica, el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha declarado que el pan ha dejado de ser "un elemento de adorno en nuestras mesas" para convertirse en uno "fundamental" y ha puesto de relieve la capacidad que tiene de generar empleo y asentar población. Del mismo modo, ha recordado que la provincia tiene la que es la única marca de garantía existente en España, marchamo de calidad con el que cuenta exclusivamente la Harina Tradicional Zamorana. Fernando de Prada ha llamado la atención también de la tradición cerealista de Castilla y León y la cultura que lleva asociada a este cereal, desde el agua, hasta la molienda.

El presidente de Madrid Fusión, Benjamín Lana, atiende a los periodistas al inicio del congreso. / Alba Prieto

El diputado provincial de Desarrollo Económico, Emilio Fernández, ha incidido en el apoyo que la Diputación de Zamora ofrece a la Harina Tradicional Zamorana y otras quince figuras de calidad agroalimentaria de la provincia, que sitúan a Zamora como "una de las provincias con más figuras de calidad a nivel estatal".

Por su parte, el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha destacado que el congreso representa "el primer pasito para que el año que viene nos convirtamos en la capital internacional del pan", objetivo que busca el PanFest y que apoya el Consistorio zamorano, junto a las otras líneas de trabajo agroalimentarias internacionales que se desarrollan, como Fromago.

Por último, el director de Madrid Fusión y coordinador del programa, Benjamín Lana, ha subrayado que el PanFest es "un proyecto único en el territorio nacional" y que es la primera vez que se reúnen "de un modo multidisciplinar expertos, científicos, panaderos, cocineros y todo el sector que está relacionado, desde la siembra hasta la distribución del pan". Ha insistido además en el objetivo de "focalizar en Zamora" el territorio del pan y la harina, lo que es "un activo impresionante desde el punto de vista, no solo económico, sino también cultural".

Cocineros con estrella y los mejores obradores del mundo

El congreso cuenta entre sus ponentes de la jornada de este lunes con los elegidos Mejor Panadero del Mundo de los años 2021 y 2024, el sevillano Domi Vélez y la portuguesa Elisabete Ferreira, respectivamente.

También con otros expertos llegados de fuera de España como el panadero asentado en Andorra Mario Ortiz o el chef italiano y fabricante de su propia pasta, Guiseppe Iannotti. También intervienen restauradores españoles con estrellas Michelín como Marc Segarra (Refectorio, en Sardón de Duero, Valladolid), Toño Rodriguez (La Era de los Nogales, en Sardas, Huesca) o Jesús Monedero (Palio, en Ocaña, Toledo).