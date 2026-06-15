Por cada médico en huelga se suspenden 34 consultas en los Centros de Salud de Zamora

Por cada médico que ha hecho huelga en los centros de salud de Zamora se han suspendido 34 consultas. Es el llamativo dato que deja el primer día de la última semana de huelga de los médicos, convocada a nivel nacional para protestar por el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, aprobado ya sin recoger la demanda de los galenos para que se diferencie su profesión del resto de oficios sanitarios.

Los datos de la Consejería de Sanidad indican que solo ocho médicos, el 4% de los que deberían estar trabajando este lunes, se han sumado al paro y, sin embargo, se han suspendido 273 consultas. O bien hay una huelga encubierta de los facultativos o bien los servicios mínimos se lo están tomando al pie de la letra y solo atienden lo urgente y poco más. La ventaja de esta fórmula para los huelguistas es que a estos médicos no se les descuenta nada de la nómina por estar en paro y, sin embargo, dejan sin atender a muchos pacientes.

Una bolsa que se tiene que recuperar en otros periodos, lo que está repercutiendo en el aumento de la lista de espera, muy preocupante en algunas especialidades.

Hospital

En el hospital la respuesta al paro ha sido algo mayor y se acerca al 10%. En este caso han secundado los paros 25 médicos de los 253 que deberían estar trabajando. El impacto en la suspensión de actividad ha sido, sin embargo, notable, a pesar del pírrico seguimiento de la protesta.

Así, en los quirófanos se suspendían este lunes siete operaciones, la cuarta parte de las previstas. Con respecto a las pruebas diagnósticas se han anulado 28 que son el 18% de las que se tenían que haber realizado. Y en consultas externas se han anulado 60, el 8% del total, según los datos de la Consejería de Sanidad.

La huelga se desarrolla hasta este próximo viernes y las movilizaciones de los médicos se suspenden hasta después del verano.