Los males de la Justicia en Zamora: los magistrados hablan de "caos" y alertan del colapso del Juzgado de lo Penal

Los magistrados zamoranos, a través de su órgano de gobierno y coordinación, han enumerado algunos de los males de la Justicia en Zamora que provocan retrasos y problemas, tanto para la ciudadanía como para los propios trabajadores por no contar con los medios necesarios, una situación que en algún caso describen de "caos" al verse agudizada por unas dependencias que no son adecuadas.

Las críticas a la situación actual las ha dejado por escrito el Decanato de los Juzgados de Zamora en la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, presentada esta pasada semana.

El documento de necesidades constata en los hechos relevantes del año pasado referidos a los juzgados zamoranos, que al concluir el ejercicio había más de 700 asuntos sin ni siquiera tener señalada fecha de celebración, una situación que es "más que preocupante", motivo por el que se ha solicitado un segundo magistrado y tres funcionarios más.

Otra situación reseñable es lo ocurrido el pasado año en los entonces denominados Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que, debido a las reformas procesales en Derecho Civil, han experimentado "una masiva entrada de asuntos civiles de derecho bancario y de consumo". Se trata de casos que ahora se tramitan como juicio verbal y "quedan para sentencia directamente sin vista, a instancia de las partes, lo que ha supuesto un notable incremento de trabajo" para los magistrados.

Sede de los Juzgadosd e Primera Instancia e Instrucción de Zamora. / Archivo

Más trabajo del asumible por "la salud y eficacia de la Justicia"

Los jueces se ven abocados así a dictar numerosas sentencias por este tipo de casos, lo que se traduce en "unos módulos muy por encima de la carga de trabajo compatible con la salud y la eficacia de la Justicia".

Entre las reclamaciones urgentes o de conveniente atención apuntadas por los jueces zamoranos se menciona, en primer lugar, la necesidad de contar con una sede física del Juzgado de Guardia, ya que el no tenerla provoca "disfunciones y problemas".

Como ejemplo, el Decanato explica que los agentes de la Policía Nacional o la Guardia Civil que acuden con detenidos "muchas veces no saben dónde hay que dirigirse" ya que los funcionarios de guardia se encuentran en distintas plantas y salas, como ocurre también con el letrado de la Administración de Justicia (lo que antes se denominaba secretario judicial) y el juez de guardia.

El Juzgado de Guardia, "una odisea"

A todo ello, advierte el Decanato, se suma "al caos, desorden y apariencia de descontrol existentes en los Tribunales de Instancia". Eso hace que la coordinación de la guardia sea "algo menos que imposible" y origine una situación "a todas luces insostenible, que daña la imagen de la Justicia", advierte la judicatura. Por lo tanto, "resolver cualquier situación derivada de la guardia se convierte en toda una odisea", admiten los jueces, que recuerdan que la situación ya la han transmitido desde hace meses en diversos escritos al Ministerio de Justicia, que por el momento siempre ha dado la callada por respuesta.

Los juzgados zamoranos piden además que se cree un Juzgado exclusivo de Violencia sobre la Mujer, al asumir ese tribunal también los delitos contra la libertad sexual. En la nómina de peticiones los magistrados también reclaman crear dos juzgados mixtos, o al menos uno si se atendiera la petición del específico de Violencia sobre la Mujer.

Por último, en materia de creación de órganos judiciales, apuntan también a la necesidad de ese segundo Juzgado de lo Penal, siendo "absolutamente imprescindible", y en caso de que no se atienda esa petición "establecer el refuerzo" pedido de un magistrado y tres funcionarios, con el fin de que los señalamientos puedan efectuarse, como muy tarde en cinco o seis meses, y no varios años después de llegar los casos, como ocurre ahora.

Necesidad de más personal

En materia de personal, la judicatura zamorana reclama igualmente el refuerzo en la Oficina del Decanato con al menos dos trabajadores más, un funcionario del cuerpo de tramitación y uno de auxilio judicial, necesidad que se ha visto agudizada con el expediente digital que hace necesario escanear numerosos documentos para incorporarlos a él.

En cuanto a recursos materiales, las reclamaciones pasan por adecuar la sala de formación como sede física, aunque sea temporal, del Juzgado de Guardia. También se hace necesario reestructurar todas las plantas del Palacio de Justicia para agrupar a todos los gestores de tramitación, por una parte, los tramitadores de ejecución por otra e, igualmente, con el resto de categorías profesionales, lo que "evitaría el caos actual y posibilitaría tanto a profesionales como a particulares y el resto de operadores jurídicos encontrar los procedimientos y la persona que los lleva".

Zamora. Juzgados. Palacio de los Momos . Palacio de justicia / José Luis Fernández. LZA

Dos salas de vistas más

Los jueces piden además dos nuevas salas de vistas en Zamora ante los "continuos problemas de reparto de salas". En la actualidad hay nueve juzgados que disponen de cuatro salas, a las que se suman las dos de la Audiencia Provincial de Zamora, que no siempre están disponibles.

Pese a ello, los magistrados entienden que esas mejoras propuestas serían "meros parches", ya que consideran que el edificio del Palacio de Justicia de Zamora no está preparado para los Tribunales de Instancia que han sustituido a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, por ser "insuficiente, tanto en tamaño como en estructura y composición".

Los Tribunales de Instancia, un "desbarajuste"

Por ello, proponen trasladar los Tribunales de Instancia a un edificio moderno y adaptado para ello, "con salas de vistas suficientes para dar cabida a todas las secciones y a la nueva exigencia" de que todas las actuaciones sean grabadas. La creación de los Tribunales de Instancia, aseguran, supone "un total y absoluto desbarajuste" porque el edificio actual no está preparado para ello y la ubicación de los funcionarios es "aleatoria y sin lógica".

En cuanto a los equipamientos, se relacionan problemas con los teléfonos y los correos electrónicos. Por último, el Decanato de los Juzgados de Zamora, ahora denominado Presidencia del Tribunal de Instancia, pone de relevancia la "absoluta falta de medios materiales y recursos humanos" que padecen y que conllevan "caos y deterioro de la Justicia" en la ciudad, con el "grave descontento" que ello provoca en operadores jurídicos y cualquier persona que acuda a la Justicia.

El informe de los juzgados de Zamora, incorporado en la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hecha pública ahora, no deja lugar a dudas. Se puede decir más alto, pero no más claro.