Lucía Gonzalo, cantautora: “He creado mi universo propio, hago música de sentimentalismo”

La cantautora Lucía Gonzalo ha logrado en las últimas semanas varios reconocimientos. La zamorana ha obtenido el primer premio ex aequo en la categoría de música en el programa de Arte Joven de la Junta de Castilla y León y el segundo galardón, compartido también, en los Premios Madroño que organiza el Ayuntamiento de Madrid.

¿Cómo llega a conseguir el premio de la música del Programa Arte Joven?

Hace dos años logré una nominación. Es un reconocimiento hasta los 30 años y probé suerte. Hay que presentar dos canciones y opté por “Maletas”, que habla de quererse uno mismo, y por “Hasta mañana” que es un bolero de desamor. Ambas han sido producidas por unos chicos de Ecuador y tienen un toque latino muy interesante. El día anterior estuvimos en Palencia en unos encuentros para jóvenes artistas, donde una de las charlas las dio Miguel Álvarez. Me encantó conocer a un montón de gente y ver que hay mucha calidad artística. Incluso han surgido propuestas. Con la ganadora en la disciplina de poesía Silvia Gutiérrez he quedado en que me mandaba un poema y lo musicalizo. En la gala toqué “Maletas” con la guitarra eléctrica con los pedales.

Y le dieron el premio, aunque compartido…

Con Cristina Len a quien conocí hace tres años en Palencia cuando logré la mención en estos galardones.

Posteriormente, ha conseguido uno de los premios Madroño.

Es un premio para jóvenes creadores que opté por presentarme, pero no tenía ninguna expectativa. Cuando me llamaron para tocar en la gala final, me chocó. Y después conseguir el segundo premio, aunque sea compartido… Me sorprendió. Concurrí con las mismas canciones que en Castilla y León y canté “Maletas” nuevamente con el looper y la guitarra eléctrica. Les sorprendió mucho al jurado porque todo el mundo va con guitarra acústica, y, al final, la clave es algo que llame la atención.

¿Resulta laborioso labrarse un camino en el mundo de la música?

Sí, es complicado. En Zamora existe un montón de oferta cultural para ser una ciudad tan pequeña, pero saltar a Madrid no resulta fácil y la verdad es que estos premios que están abriendo puertas.

La cantautora Lucía Gonzalo. / José Antonio Pascual

¿Quiere dar el salto a la capital de España?

Me gustaría dar un concierto en alguna sala, pero no tengo fecha todavía ni dónde. Me gustaría hacerlo cuando tenga ya un álbum. Ya tengo casi todas las canciones grabadas porque comencé con ese proyecto hace cuatro años y representa una parte de mi vida. Me gustaría en formato físico porque creo que el público que escucha mi música es gente que compra discos. También estoy preparando otro álbum con naciones sobre el cambio climático más electrónicas. Las canciones son mías, pero me ayuda con la producción un amigo.

¿Cómo empezó a escribir sobre esa temática?

Tengo ya 14 temas y empecé porque es una temática que me interesa mucho y del que se habla mucho, pero en la música no. Mi música es un poco crítica social al final. A veces hablo de amor, como todo el mundo, pero me interesa mucho que la gente lo conozca y yo creo que con la música se acerca más al cambio climático.

La zamorana Lucía Gonzalo. / José Antonio Pascual

En sus redes sociales ha subido una entrada con Joaquín Díaz.

Toqué con Joaquín Díaz porque hicieron una exposición itinerante de instrumentos folclóricos y fotografías. La comisaria de la exposición quería hacer un documental donde hablara Joaquín Díaz y representantes de generaciones más actuales. Hizo entrevistas con Joaquín Díaz, con su sobrino, con Germán Díaz, que toca la zanfona, y conmigo, que soy como la más joven que está haciendo música tradicional en Zamora. Tuve la oportunidad de conocerle en el homenaje que le organizó LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. Volver a tocar frente a él la canción “Ramo verde” fue muy especial. Él dice que la música tradicional, al final, es como una rueda que vuelve a aparecer, que no se queda en el tiempo, vuelve a resurgir de otras maneras, reconstruida. Yo lo comparto porque hay que valorar también nuestras raíces, saber de dónde venimos y cómo eran antes las canciones.

Su música bebe de la música tradicional, pero recibe muchas más influencias…

Mi música no se encaja en ninguna categoría porque tengo muchas influencias. Escucho mucha música de diferentes estilos. Me gusta el jazz, el fado, la música tradicional... de tal forma que me he creado como mi universo propio. Yo hago música de sentimentalismo que no encaja en ningún género ni etiqueta. Casi toda mi vida se ha enfocado en estudiar música, de una u otra manera. Estudié musicología, un máster de producción musical y otro de música en directo, y ahora estoy con las oposiciones para ser profesora de Secundaria de música.

¿Cuándo podremos escucharle en Zamora?

Formo parte del grupo Folkabillies integrado por tres profesores de la Escuela de Idiomas de inglés y yo. Tocamos el 23 en las fiestas de San Pedro. Y con mi proyecto en Zamora, por ahora no tengo nada cerrado en la capital hasta septiembre que toco en la Noche Blanca del Románico. En la provincia tengo por delante varios conciertos para el mes de agosto.