La Junta declara BIC dos itinerarios de la Vía de la Plata en Zamora

La Junta de Castilla y León acaba de publicar la declaración como bien de interés cultural la Vía de la Plata, que reconoce los dos caminos alternativos, el que cruza el Duero por Zamora o el que lo hace por El Alba de Villalazán, identificado por Ocellum Durii, que se cruzan de nuevo a la altura de Villaveza del Agua para entrar en León uno, pasando por Benavente y otro por Petavonium. Cada uno de ellos, además, contiene variantes, todas ellas incluidas en el documento de la Junta que está ya en exposición pública.

AQUÍ PUEDES VER EL TRAZADO OFICIAL DE LA VIA DE LA PLATA

La iniciación del expediente significa que los históricos trazados gozan ya de la protección de un Bien de Interés Cultural, aunque con mayor o menor intensidad según los tramos, ya que hay algunos conservados y otros de los que no queda ni rastro.

Básicamente hay un camino que entra por Cubo del Vino, llega a Zamora por Villanueva de Campeán, va hacia el norte por un trazado cercano a la N-630 hasta Villaveza del Agua donde se cruza con el otro camino antes de seguir hacia Benavente y por Morales del Rey, para entrar en León por Alija del Infantado.

El segundo camino entra desde Salamanca por el límite entre El Maderal y el Cubo y por Fuentespreadas y Cuelgamures pasa el Duero por el yacimiento de El Alba (Villalazán), para seguir al norte por Molacillos y Villarrín de Campos, cruzarse con la otra vía en Villaveza del Agua y tomar rumbo hacia Santibáñez de Vidriales y Petavonium antes de entrar en León por Castrocalbón.

Primer itinerario

Habría un primer itinerario que entra en la provincia por Cubo del Vino tomando el Cordel Real o Cordel de Extremadura a Astorga, paralelo a la vía del tren, atraviesa la autovía A-66 y toma un camino que parte del Barranco de Pimpanilla y cruza el Desagüe de los Caballeros. Atraviesa el pueblo pasando por la iglesia y calle Mayor y va a la Cañada Real de La Vizana, cruzando la Ribera de Cañedo o Arroyo de San Cristóbal, cerca de un yacimiento romano, La Ermita II. Sería la mansio Sibarim, Torre del Sabre o Dehesa del Cubeto.

Continúa por la Cañada Real, pasando al oeste de Peleas de Arriba, por los restos de lo que el Monasterio de Valparaíso. Pasa a unos 320 metros del Convento del Soto y entra en el pueblo de Villanueva de Campeán. Cruza los términos de Casaseca de Campeán y El Perdigón, por la Vega del Arroyo de los Barrios, en un tramo supuesto, y la Cañada Real, donde se superpone a un yacimiento romano, Despoblado del Baíllo. Luego coincide con la carretera de Entrala a San Marcial y la Cañada Real de Aliste a Zamora, recorrido que se veía en el vuelo americano de 1956.

Al llegar al Arroyo del Perdigón, en "Las Fañadas" se bifurcan la Cañada Real, que cruza el cauce donde estuvo el despoblado medieval La Torre, al sur del Monolito de las Tres Calzadas, y el posible camino romano, que, traspasado el curso fluvial, discurre al este y es visible en fotografías aéreas de 1956 y en la actualidad, hasta que ambos trazados vuelven a coincidir pocos metros antes del término de Zamora.

Zamora capital

La Vía entra Zamora atravesando el Arroyo del Perdigón y el Canal de San Frontis, por el Camino Hondo y Camino de Peñausende hacia Santiuste y Los Billares (yacimiento de altomedieval). Alcanza la ciudad de Zamora por el camino de San Jerónimo, atravesando el Barrio de San Frontis, cruza el Duero por los restos del Puente Viejo, junto a las Aceñas de los Canónigos.

Señal del Camino de Santiago de la Via de la Plata en una calle del Casco Histórico de Zamora / J.N.

En la ciudad toma la Puerta de San Claudio, Solana, avenida de Vigo, travesía del Troncoso, Arias Gonzalo, Rúa el Silencio, Rúa de los Notarios, Rúa los Francos hasta la Plaza Mayor, Costanilla, Feria, Plaza Puebla de Sanabria, donde coincide con el recorrido de la N-122 para salir de la ciudad por la N-630 hasta Roales. Pasado el pueblo se prolonga por la Cañada de San Vicente hasta el límite con La Hiniesta, por tierras de labor (yacimiento altoimperial Venta del Toral). Entra en Montamarta por la Cañada Real de La Vizana, hasta el Arroyo de las Arrieras, donde se conservan restos de un antiguo puente sobre el brazo del Esla y se dirige hacia la Ermita de la Virgen del Castillo.

Sigue un camino paralelo a la N-630 hasta llegar a la autovía justo al pasar al término municipal de San Cebrián de Castro. Se solapa en unos metros con la A-66 y después continúa por caminos agrícolas hasta el embalse de Ricobayo y pasa bordeando el despoblado de Castrotorafe (mansio de Vico Aquario, para algunos autores) aunque no tiene reflejo arqueológico. Por el camino de la Aceña Nueva, bordea Fontanillas de Castro.

En un ramal no reconocible, llega a Riego del Camino en la confluencia del Camino del Monte con la nacional 630 y con el cruce del Arroyo de la Laguna, prolongándose hasta Granja de Moreruela. Atraviesa el núcleo urbano y sigue la carretera para entrar desde el Camino de Bretó en la calle Zamora de Santovenia. Desde el cementerio discurre por un cordel, al lado de los yacimientos altoimperiales de Los Tesos y Alto de Santa Elena.

Entra a Villaveza del Agua, donde sigue el trazado de la carretera nacional hasta un punto que discurre unos 200 metros al oeste de ella, en un trazado supuesto, llegando hasta este núcleo de la población. Continúa al norte hasta Barcial del Barco que atraviesa por calle La Fuente, Plaza Mayor y Calle Toro hasta tomar el Camino del Vallón. Al norte de Barcial, durante 1.220 metros se ajusta al trazado de la Cañada Real Zamorana para continuar por ella a través del término municipal de Villanueva de Azoague, pasando al lado del yacimiento romano de Valle de San Pedro, bordear Castropepe e internarse en el término municipal de Castrogonzalo, donde gira de nuevo hacia el oeste.

Paradores de Castrogonzalo

A unos 860 metros al este de Castropepe gira 45 grados al oeste y cruza el Esla por el puente medieval en Paradores de Castrogonzalo. La calzada discurre durante unos metros al este de la N-VI hasta llegar a confluir con ella y entrar en Benavente, donde bordea el recinto fortificado, junto a las puertas del Astorga y La Soledad, la Plaza de la Soledad, Carretera del Hospital, y bordear el Hospital de la Piedad y tomar la Cañada Real de La Vizana, Carretera Comarcal ZA-1511. Sigue por un camino cruzando el Arroyo del Prazuelo hasta cruzar la carretera ZA-2550 que bordea Villabrázaro.

Al norte de Villabrázaro, el itinerario discurre en paralelo al río Órbigo, hallándose entre el río y a unos 100 metros de la calzada el yacimiento romano de El Villar- Plantío de los Estudes. Desde aquí sigue por Torre del Valle, Pobladura y Maire de Castroponce por la Carretera ZA-2553. Pasa por la Calle Real y continúa por el oeste del término municipal hasta adentrarse en Alija del Infantado y aproximarse al puente de La Vizana.

Segundo itinerario

El segundo itinerario procedente de Salamanca entra en la provincia por El Maderal en la linde con El Cubo. Atraviesa el Arroyo de las Belliscas y sigue por La Calzada, por los términos de Cuelgamures y Fuentespreadas sin trazado perceptible. Llega a El Piñero coincidiendo con el Camino de Los Llanos hasta adentrarse en el término de Gema. Va por el Camino de Valdescalona, el Arroyo de Valdenillas, que conserva un pequeño tramo, y se prolonga por los términos de Moraleja del Vino y Madridanos, a unos 1200 metros de El Viso. Atraviesa el pueblo de Madridanos y en el término de Villalazán alcanza los yacimientos de la zona arqueológica Valcuevo-Los Castros y El Alba.

Ramal sur

El tramo de calzada de Villalazán (Ocellum Durii) a Rosinos de Vidriales (Castra Petavonium y Ruinas romanas de Sansueña) coincide con el itinerario 1 entre Villaveza del Agua y Castrogonzalo, y se diferencia desde Villalazán a Villaveza del Agua (ramal sur), y desde Villaveza a Casta Petavonium-Ruinas Romanas de Sansueña (ramal norte).

Yacimiento de El Alba, en Villalazán, donde estaría ubicada Ocellum Durii. | ARCHIVO

Desde Villaveza se bifurcaba hacia Milles de la Polvorosa, donde en el despoblado de las "Casas del Priorato" apareció el miliario con la milla CCLVIII. Continuaba por Villanázar y el Valle de Vidriales hasta Petavonium. Aunque este lugar aparece citado como mansio de la vía entre Bracara Augusta y Asturica Augusta o vía XVII del Itinerario de Antonino, parece haber servido como punto de confluencia entre el Itinerario 1 y los caminos que surcaban la provincia Lusitania.

Cuenta con dos ramales. El ramal Sur, de Villalazán a Villaveza del Agua parte de la ubicación de El Alba, cruza el Duero a Coreses, por el Camino de las Casas de San Pelayo en unos 3,5 kilómetros hasta cruzar la N-122 y prolongarse hacia el norte por la carretera ZA-711 hasta el pueblo, que atraviesa. A partir de la N-122 el trazado no es reconocible.

Bordea Molacillos y asciende a Torres del Carrizal, al lado del yacimiento de La Muela y al otro lado el Teso de la Mora y las cisternas romanas (mansio de Vico Aquario). Desde Torres del Carrizal se encuentra 1,5 kilómetros de trazado en el camino del cementerio para aproximarse al río Salado.

Desde Cerecinos del Carrizal pasa a Arquillinos, con los yacimientos Las Torrecillas y Las Vegas. Va hacia Pajares de la Lampreana, Villalba de la Lampreana que rodea y toma el Camino del Colorado. Desde aquí sigue el Camino de Benavente, se interna en Villarrín de Campos, donde existe un tramo conocido antes de cruzar el núcleo urbano. Pasa los yacimientos romanos de San Pedro y El Villardón, recorre el oeste de Villafáfila y entra en Santovenia al oeste del Camino de las Carretas durante unos 1.700 metros.

Se interna en Villaveza del Agua en un tramo no reconocible en la actualidad, hasta el pueblo y a la salida es prácticamente coincidente con el itinerario 1 en el término de Barcial del Barco.

Ramal norte

En Villaveza del Agua se desvía un ramal de este Itinerario 3 hacia el noroeste. Atraviesa por el centro del núcleo urbano, por la calle del Monte hasta el Camino del Prado y cruza el Esla. A pocos metros se encuentra el yacimiento romano El Priorato, donde se halló el miliario con la milla CCLVIII.

Campamento romano de Petavonium, uno de los puntos clave en la Vía de la Plata. | EVA PONTE

Por campos de labor llega a la carretera ZA-P-2544 que atraviesa para tomar el Camino a Arcos de la Polvorosa, por el que sigue a lo largo de varios kilómetros, en la intersección entre los términos municipales de Arcos, Milles y Santa Cristina de la Polvorosa, en un tramo conocido hasta Mozar de unos 5,5 kilómetros.

Después continúa en paralelo a la margen izquierda del río Tera y a la línea del término municipal de Villanázar. Cruzaría el municipio de Villanázar e iría en paralelo al curso, a 300 metros, por tierras de labor, si bien el camino no es perceptible actualmente. Por el término de Quiruelas de Vidriales coincide con la carretera N-125 que cruza posteriormente la A-52 a la altura de su punto kilométrico 15,5, ya dentro del término de Quintanilla de Urz, muy próximo al yacimiento romano Las Raposeras. Desde aquí sigue el Camino Zamorano.

Bordea la localidad de Brime de Urz y pasa al lado del yacimiento altoimperial El Pedrón. El recorrido en los términos de Quintanilla y Brime de Urz es conocido. Alcanza la carretera ZA-1510 que sigue hasta Cunquilla de Vidriales. Aquí atravesaría el Arroyo de la Almucera tomando un camino que bordea el dolmen de San Adrián hacia Moratones. Poco antes de llegar a la localidad son visibles sus trazas en fotografía aérea en el camino histórico La Salguera que toma entre Moratones y el sur de la localidad de Bercianos de Vidriales, desde donde vuelve a adaptarse al trazado de la carretera ZA-1510. Cruza Villaobispo, y desde allí, por el camino de La Salguera, donde se halla un tramo conocido, se dirige a Petavonium por un camino que atraviesa el Arroyo del Real, donde es visible en foto aérea unos 400 metros antes del recinto del campamento en tierras de labor. En este punto coincidiría con el Itinerario 4 que, desde Braga, se dirige a Astorga por el Tera.

Itinerario cuarto

El itinerario 4, de Petavonium a Astorga, incorpora la parte norte de la Vía XVII o Calzada de Braga a Astorga por el Tera, según la denominación de I. Moreno. Entra en León por Castrocalbón.

En la provincia de Zamora, desde Petavonium adapta a la carretera ZA-110, atraviesa Fuente Encalada y continúa hasta cruzar luego al oeste de esta vía poco antes de internarse en el término municipal leonés de Castrocalbón. Pocos metros antes se encuentra el yacimiento romano de El Real-Las Labradas.