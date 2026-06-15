La inteligencia artificial: un arma de doble filo para el periodismo

En un arma de doble filo se puede convertir la inteligencia artificial en el uso diario como herramienta para los periodistas, según se desprendió del café organizado para profesionales de los medios de comunicación el Centro Europe Direct, donde los participantes abordaron los retos de la IA y la desinformación. Se trata de una nueva gran revolución, como la que ya se viviera hace años con Internet. “Si aquellos motores de búsqueda se convirtieron en algo habitual en nuestras vidas, ahora estaríamos en otro momento que se convierte en un gran desafío”, señaló José Luis González Prada, quien presentó dos grandes opciones: o un escenario “completamente salvaje” o el tratar, en la medida de lo posible, de establecer unas bases normativas “que permitan, de alguna manera, proteger determinados intereses y evitar abusos”.

En ese sentido, desde Europe Direct, González Prada explicó la principal normativa que al respecto se pone en marcha por parte de la Unión Europea. Un reglamento de servicios digitales que nació en 2024 “con el objetivo de crear un entorno digital más seguro y transparente, que tiene, además, sus antecedentes en el Código de Buenas Prácticas contra la Desinformación establecido en 2018 y reforzado en 2020, siendo cierto el compromiso de las grandes plataformas de servicios de comunicaciones”, resumió. Un compromiso que no ha evitado, sin embargo, la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para emitir sanciones.

El parecer de los profesionales

Los periodistas zamoranos presentes en este café debate se mostraron de acuerdo con poner “puertas al campo” de la IA. Reconocieron que les ayuda en su día a día en una optimización de tiempo en las tareas más mecánicas de su profesión, pero, aparte de la mejora de la gestión del tiempo, está el conflicto de evitar la desinformación con el auge de la IA.

Para solventar este problema, se debería, según su parecer, una formación más intensa, pero no solo por parte de los periodistas, sino de toda la población en general, para aprender a distinguir lo que es real de lo que no. Una alfabetización digital conjunta que redunde en beneficio para todas las partes.

Además, advirtieron que el uso de esas herramientas no es gratuito, con el consabido riesgo de la transferencia de datos personales. “Tiene que haber una mayor seguridad en este sentido y, por ello, es interesante la normativa que se propone desde la Unión Europea”, coincidieron, añadiendo que el anonimato ayuda a una impunidad total a la hora de actuar de manera negativa con el uso de la IA, para generar noticias falsas o con intereses determinados. “Un sistema normatizado desde la UE sería la mejor herramienta para evitar todo esto”, concluyeron.