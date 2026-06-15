El "influencer" y premio PanFest 2026, Ibán Yarza: "En Zamora hay dos universos del pan, el candeal y el planeta hogaza"

Suma cerca de 250.000 seguidores entre Instagram, Youtube y Facebook gracias a sus contenidos especializados de panificación y este lunes Ibán Yarza ha recibido en Zamora el primer premio PanFest 2026 en reconocimiento a su divulgación del mundo del obrador. Panadero, periodista y escritor especializado, con libros como "Masa madre, paso a paso", Yarza habla maravillas de los panes de Zamora.

¿Cómo ha recibido el I Premio PanFest que le han entregado en Zamora?

Muy sorprendido. Yo siempre digo que valoro mucho la edad, y yo solo tengo 51 y pienso que habrá gente que tiene 80, que se vaya a morir pronto. Pero bueno, dentro de eso, me siento muy honrado porque se hayan acordado de mí, sobre todo al ser la primera vez del premio. Me parece, una locura, estoy muy honrado.

¿Cómo está el pan hoy en día? ¿Cada vez existe más interés por comer un buen pan o se opta por productos poco hechos, poco cocidos o con poco tiempo de fermentación?

Yo creo que el pan refleja la sociedad. La sociedad se está polarizando, políticamente, ideológicamente y un poco en todo. Entonces creo que hay una gran parte de la sociedad a la que le da igual, por desgracia. También hay un nicho al que le encanta y le preocupa y hay panaderos que están haciendo unas cosas muy buenas técnicamente, con unas harinas estupendas, con formación, con todo lo que quieras, pero es solo un nicho. El pan se está llevando a los extremos, por desgracia. Como durante toda la historia, el pan refleja la sociedad. Se hizo la revolución francesa porque no había pan. Ahora estamos un poco parecidos. Lo veo un poco con preocupación, porque hay cosas buenas, pero otras que despiertan preocupación.

Un buen pan integral, bien fermentado y con buenas harinas, es un alimento que no es nocivo, como durante décadas nos han hecho creer Ibán Yarza — Premio PanFest 2026

¿Cuál es el secreto para hacer un buen pan y cuál para que el consumidor lo distinga?

Para hacerlo, paradójicamente, no vale nada la receta. Yo doy muchas clases y la gente siempre dice ¿me das la receta? Pero la receta no vale nada, es el proceso. Normalmente, es lentitud, no ir con prisas, no echar cosas raras, y respetar el proceso, el método que tiene. Como consumidor, lo que voy a decir es una tontería, pero es cierra los ojos, no te dejes engañar por el aspecto. Huele y saborea. A veces te llevas sorpresas, como que un pan, incluso con nombre, con pegatina, con lo que sea, en honestidad dices "este no ha respetado el proceso del que hablábamos", ha fermentado muy rápido, no tiene sabor, no tiene corteza interesante y no es muy allá.

¿Cómo son, si los conoce, los panes de Zamora?

Sí, los conozco y me encantan. Cuando doy charlas suelo ejemplificar mucho a Zamora como uno de los lugares más fascinantes que hay en toda España. ¿Por qué? Porque está el río Esla, que es el límite de la Tierra de Campos. Y del Esla al este tienes el candeal, como en Valladolid y como en Palencia. Del Esla al oeste empieza lo que yo llamo el planeta hogaza, que anticipa lo que viene de Galicia. Panes de alta hidratación, migas más cremosas, más grises, más oscuras y cortezas contundentes. Entonces, en Zamora tenéis la gran suerte de tener dos universos que en otras zonas no existen o no coexisten tan cerca. Aquí, en 40 kilómetros, puedes disfrutar de dos mundos que parecerían ser antónimos.

¿Es un mito lo de que el pan engorda?

Sí, yo creo que incluso hay muchos nutricionistas contemporáneos que no te quitan el pan. Incluso en una dieta restrictiva te quitan de todos lados, pero un buen pan integral, bien fermentado, con buenas harinas, es un alimento que no es nocivo, como durante décadas nos han hecho creer.