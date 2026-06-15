Planes en Zamora
El humor regresa a la Cueva del Jazz
La noche de la comedia contará el jueves día 18 de junio con Rubén Lobato y Manu Partida
El humor regresa a la ciudad de la mano de "La noche de la comedia" este jueves día 18 de junio en La Cueva del Jazz en vivo donde actuarán Rubén Lobato y Manu Partida.
Manu Partida, cómico sevillano, comenzó en el canal de Paramount Comedy con 18 años y lleva más de 15 años echándose la comedia a sus espaldas. Con shows como «Gafe» o «Cargando Partida» saca miles de carcajadas allá donde va. Es especialmente popular en redes sociales por su faceta de creador de contenido enfocada en el mundo del gaming. Comenzó su carrera en el stand-up comedy en el año 2011 con apenas 18 años, debutando en la sala Garufa de Sevilla para las pruebas de Paramount Comedy. Actualmente compagina sus espectáculos en directo con la escritura de guiones para programas de radio y televisión.
Humorista de Zamora
Rubén Lobato regresa nuevamente a su ciudad natal y vuelve a pisar el escenario de La Cueva del Jazz. Este cómico zamorano empezó a hacer comedia en Buenos Aires en 2016. Presentador del show de comedia “El Gulag” durante tres años consecutivos en el Teatro del Barrio en Madrid, y actualmente presentando su show unipersonal “Tobogán”, mezcla en sus monólogos política e intimidad. Cuenta con una fuerte presencia en las redes sociales.
Ambos forman parte de la misma generación de cómicos que actúan las salas de Madrid y las redes sociales y colaboran de manera habitual.
Entradas
Las entradas para el espectáculo que comienza las 21.30 horas están a la venta de manera anticipada a 8 euros, y online a 8.16 euros, mientras que en taquilla el pase cuesta 10 euros.
Las entradas ya a la venta en Entradium.
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