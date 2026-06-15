Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL ZAMORA: Prioridad autonómica y zamoranaMario Losada, autor del gol del Zamora CFMundial de callos en ZamoraCoches clásicos en Puebla de Sanabria
instagramlinkedin

¡Qué bonito es el fútbol! El vídeo grabado en Zamora que refleja que es mucho más que un deporte

La final de la fase de ascenso deja una de las imágenes más bonitas del fin de semana

Un grupo de vecinos escucha le partido del Zamora CF por la radio en el parque mientras un niño juega al fútbol

Un grupo de vecinos escucha le partido del Zamora CF por la radio en el parque mientras un niño juega al fútbol

C. T.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. A. / C. T.

El fútbol es mucho más que un deporte. Pocas disciplinas despiertan tantos sentimientos como este y, para muestra, un vídeo grabado desde un bloque de pisos de Zamora capital en la tarde noche del sábado. Las imágenes fueron tomadas en el barrio de Puerta Nueva durante el partido que disputaba el Zamora CF frente al CE Sabadell a apenas dos kilómetros de allí, en el estadio Ruta de la Plata.

Se trataba de la final de la fase de ascenso a Segunda División y las entradas estaban agotadas. Nadie quería perderse el encuentro. Por eso, estos vecinos se reunieron en el parque de Puerta Nueva para escuchar la narración del partido a través de la radio, cuyo volumen amplificaron con la ayuda de altavoces.

Noticias relacionadas y más

Así, el fútbol dio pie a que estos vecinos protagonizaran una escena en desuso, de zamoranos sentados a las puertas de sus casas tomando el fresco, escuchando el transistor y comentando el partido. Además, junto a ellos, también se aprecia a un niño jugando al fútbol, no pegado a una pantalla, sino dando patadas a un balón como antaño. Una delicia de escena que genera cierta nostalgia por tiempos pasados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
  2. La hostelería zamorana brilla con tres galardones en la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León
  3. La nostalgia de las 'Galerías 3 Cruces' de Zamora: un solo comercio resiste tras 55 años luchando por mantener viva la esencia del trato personal
  4. Tres de los MIR que han elegido Zamora han renunciado ya a la plaza
  5. El teniente coronel de la Guardia Civil de Zamora Héctor David Pulido, premio Arias Gonzalo 2026
  6. Sacyl busca fontaneros y electricistas en Zamora
  7. Nuevas ayudas para los habitantes del medio rural en Zamora: de los más pequeños a los más mayores
  8. Un programa definitivo de fiestas de San Pedro de Zamora repleto de actividad de calle: más de 150 propuestas y cerca de 90 son conciertos

¡Qué bonito es el fútbol! El vídeo grabado en Zamora que refleja que es mucho más que un deporte

¡Qué bonito es el fútbol! El vídeo grabado en Zamora que refleja que es mucho más que un deporte

Zamora llena su Plaza Mayor con PanFest y el Campeonato Mundial de Callos pese al calor

Zamora llena su Plaza Mayor con PanFest y el Campeonato Mundial de Callos pese al calor

Conoce las propuestas de los de los siete bares y restaurantes zamoranos en el PanFest

Atención, conductores: retenciones de varios kilómetros en la A-6 a la altura de Tordesillas

Atención, conductores: retenciones de varios kilómetros en la A-6 a la altura de Tordesillas

La Plaza Mayor de Zamora se convierte en epicentro gastronómico con PanFest y el concurso de callos

El zamorano José Manuel Pascual, embajador de España en Sudáfrica, toma posesión también como embajador en Isla Mauricio

El zamorano José Manuel Pascual, embajador de España en Sudáfrica, toma posesión también como embajador en Isla Mauricio

Pequeños protagonistas, grandes historias: el proyecto de fomento de la lectura del Amor de Dios

Pequeños protagonistas, grandes historias: el proyecto de fomento de la lectura del Amor de Dios

Los donantes de Zamora alertan: las necesidades de sangre cada vez son mayores

Los donantes de Zamora alertan: las necesidades de sangre cada vez son mayores
Tracking Pixel Contents