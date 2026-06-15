¡Qué bonito es el fútbol! El vídeo grabado en Zamora que refleja que es mucho más que un deporte
La final de la fase de ascenso deja una de las imágenes más bonitas del fin de semana
A. A. / C. T.
El fútbol es mucho más que un deporte. Pocas disciplinas despiertan tantos sentimientos como este y, para muestra, un vídeo grabado desde un bloque de pisos de Zamora capital en la tarde noche del sábado. Las imágenes fueron tomadas en el barrio de Puerta Nueva durante el partido que disputaba el Zamora CF frente al CE Sabadell a apenas dos kilómetros de allí, en el estadio Ruta de la Plata.
Se trataba de la final de la fase de ascenso a Segunda División y las entradas estaban agotadas. Nadie quería perderse el encuentro. Por eso, estos vecinos se reunieron en el parque de Puerta Nueva para escuchar la narración del partido a través de la radio, cuyo volumen amplificaron con la ayuda de altavoces.
Así, el fútbol dio pie a que estos vecinos protagonizaran una escena en desuso, de zamoranos sentados a las puertas de sus casas tomando el fresco, escuchando el transistor y comentando el partido. Además, junto a ellos, también se aprecia a un niño jugando al fútbol, no pegado a una pantalla, sino dando patadas a un balón como antaño. Una delicia de escena que genera cierta nostalgia por tiempos pasados.
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