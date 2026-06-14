El zamorano José Manuel Pascual, embajador de España en Sudáfrica, toma posesión también como embajador en Isla Mauricio

El zamorano José Manuel Pascual García, actual embajador de España en Sudáfrica, ha tomado posesión también como embajador en Isla Mauricio, ampliando así sus responsabilidades diplomáticas en el continente africano.

José Manuel Pascual García amplía sus responsabilidades diplomáticas como embajador en Isla Mauricio / Cedida

Natural de Ceadea de Aliste, en la provincia de Zamora, Pascual García afronta este cargo tras haber sido nombrado embajador de España en Sudáfrica hace menos de un año.

Durante la toma de posesión como embajador de Isla Mauricio, Pascual García portó unos gemelos que representaban el rosetón de San Juan, haciendo así un guiño a su tierra. Además, durante el encuentro institucional, Pascual tuvo la ocasión de explicar al presidente Dharam Gokhool dónde se encuentra Zamora, llevando así el nombre de la provincia a una de las principales sedes diplomáticas del continente africano.

Antes de su nombramiento como embajador, José Manuel Pascual García acumuló una amplia trayectoria en el servicio exterior español. Ejerció como adjunto en las embajadas de España en Libia, Brasil, Lisboa y Sudáfrica, destinos en los que desarrolló una dilatada experiencia en labores diplomáticas.

Con su toma de posesión como embajador en Isla Mauricio, el diplomático zamorano refuerza su papel como representante de España en el sur de África, manteniendo siempre presente el vínculo con sus orígenes alistanos y zamoranos.