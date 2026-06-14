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Zamora llena su Plaza Mayor con PanFest y el Campeonato Mundial de Callos pese al calor

La Plaza Mayor de Zamora acoge simultáneamente el I Congreso Internacional de Panes y Harinas y el IX Campeonato Mundial de Callos

Conoce las propuestas de los de los siete bares y restaurantes zamoranos en el PanFest.

Conoce las propuestas de los de los siete bares y restaurantes zamoranos en el PanFest.

Alejandra Bonel García

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Alejandra Bonel García

Zamora

Zamora vivió este domingo 14 de junio una intensa jornada gastronómica con la celebración del I Congreso Internacional de Panes y Harinas, PanFest, que coincidió en la Plaza Mayor con el IX Campeonato Mundial de Callos. Ambos eventos lograron llenar el centro de la ciudad durante la mañana, a pesar de las altas temperaturas.

La Plaza Mayor de Zamora se convierte en epicentro gastronómico con PanFest y el concurso de callos

La Plaza Mayor de Zamora se convierte en epicentro gastronómico con PanFest y el concurso de callos

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La Plaza Mayor de Zamora se convierte en epicentro gastronómico con PanFest y el concurso de callos /

Desde las 12.00 horas, los jueces del Campeonato Mundial de Callos fueron degustando las distintas propuestas presentadas por cocineros llegados de diferentes puntos de España. En esta edición participaron Javier Martín Iglesias, del Restaurante Javier Martín de Cáceres; María Jesús Chillón, del Bar Chillón de Zamora; Encarnació Pou Sala, de Ca la Nati de Vic, en Barcelona; Miguel Celaya, de Boliña El Viejo, de Gernika; Alberto González, de El del Medio de Madrid; Ángel Martínez de Marigorta, del Restaurante Arraigo de Asturias; Borja Alcázar Cifuentes, del Restaurante Abrelatas de Asturias; Pedro Gallego, de Casa Mortero de Madrid, y Chisco Jiménez, de Culuca cociña Bar de A Coruña.

El ganador del IX Campeonato Mundial de Callos fue Alberto González, del restaurante El del Medio, de Madrid, que se impuso con su elaboración en una cita que volvió a convertir a Zamora en escaparate de la cocina tradicional.

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Mientras avanzaba el concurso, los diferentes puestos instalados en la Plaza Mayor comenzaron a servir sus tapas dentro del evento popular gastronómico de PanFest, con un precio de dos euros por tapa. La oferta incluyó propuestas como arroz meloso de manitas con callos, elaborado por Ángel Vicente de Finca La Yagona; callos, de Vicente Rodrigo del Restaurante La Becera; garbanzos de Fuentesaúco con boletus edulis de Aliste, de José Francisco Campanario del Restaurante Casa Aurelia; lentejas de Tierra de Campos con chorizo zamorano, de Adrián Asensio del Restaurante Cuzeo; “La reina es la oreja”, del CIFP Ciudad de Zamora, con Carlos Rubia y sus alumnos; patatas con costillas, de Rubén Becker de Taberna LaSal, y habones con bacalao, de Diego Marcos de Catering de Luz.

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