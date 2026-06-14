Senderos, miradores y paisaje: disfrutar del territorio sin dejar huella

Asomarse al mirador de Peña Centigosa, en Villadepera, para contemplar la profundidad de los cañones del Duero, recorrer la Ruta de las Cascadas de Abelón siguiendo el curso del agua entre los paisajes de Sayago o caminar por el sendero botánico de Moralina observando la vegetación y los detalles del entorno a un ritmo pausado. Son experiencias diferentes que pueden vivirse en la provincia de Zamora y que comparten un mismo protagonista, el paisaje.

La mejora de senderos, la recuperación de itinerarios tradicionales, la creación de nuevos puntos de observación y la adecuación de espacios naturales forman parte de las actuaciones impulsadas por la Diputación Provincial de Zamora dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero", promovido por el Patronato Provincial de Turismo de Zamora, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Componente 14, Submedida 2, Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

La actuación responde a una realidad muy concreta. El propio plan identifica el paisaje, el senderismo y la observación de la naturaleza como algunos de los principales recursos sobre los que se apoya la oferta turística del territorio. A partir de ellos se han desarrollado actuaciones destinadas a facilitar la visita y mejorar la experiencia de quienes recorren el corredor del Duero. Todo ello es compatible con su conservación.

La provincia de Zamora ha encontrado en la naturaleza uno de sus principales atractivos turísticos. Los senderos permiten descubrir rincones poco conocidos, los miradores ofrecen nuevas perspectivas sobre el territorio y los espacios naturales invitan a detenerse para observar y comprender el entorno. Una forma de viajar que encuentra cada vez más adeptos entre quienes buscan experiencias vinculadas al contacto directo con la naturaleza. Pero caminar por la naturaleza implica también una responsabilidad. Los senderos acondicionados y señalizados están pensados para facilitar el recorrido y contribuir a la conservación del entorno.

Ruta de las Cascadas de Abelón una vez acondicionada. | CEDIDA

Entre las intervenciones realizadas destacan la Ruta Urbana de Luelmo Fuente Romana, la Ruta de las Cascadas de Abelón, la Ruta de Los Hociles en Pereruela, las rutas de senderismo de Villaseco del Pan, las rutas de senderismo de Pino del Oro y el sendero botánico de Moralina. A estas actuaciones se suman proyectos actualmente en ejecución, como la ruta de MTB y senderismo El Gran Meandro del Duero, en Pinilla de Fermoselle, o la renaturalización del cauce de la ribera Muga.

Cada uno de estos recorridos ofrece una manera diferente de acercarse al territorio. Caminar permite descubrir pequeños detalles del paisaje, observar los cambios del terreno, identificar elementos naturales y recorrer espacios a una velocidad que favorece la contemplación. El senderismo se convierte así en una herramienta para conocer mejor el entorno y disfrutarlo desde una perspectiva más cercana.

Permanecer en ellos ayuda a evitar el deterioro de áreas sensibles y favorece que los espacios mantengan las condiciones que permiten su disfrute. Disfrutar del territorio sin dejar huella comienza precisamente por respetar los caminos establecidos.

El silencio, la paciencia y la atención a los detalles forman parte de una actividad que encuentra en el corredor del Duero un escenario privilegiado. Observar el paisaje, la vegetación o la fauna desde la distancia adecuada permite disfrutar del entorno sin alterar su equilibrio.

El respeto a la flora constituye una parte esencial de esa experiencia. Plantas, arbustos y formaciones vegetales contribuyen a definir la personalidad de cada espacio. Evitar arrancar especies, dañar la vegetación o abandonar objetos en el entorno son gestos sencillos que ayudan a conservar unos paisajes que forman parte del atractivo turístico de la provincia.

La misma actitud debe mantenerse en relación con la fauna. La presencia de visitantes no debería alterar el comportamiento de los animales ni modificar la tranquilidad de los espacios naturales. Mantener una observación respetuosa y evitar molestias innecesarias contribuye a que la experiencia turística sea compatible con la conservación del medio.

Los miradores en la provincia de Zamora son protagonistas de la oferta vinculada al paisaje. Son espacios concebidos para detenerse, contemplar y comprender mejor el territorio. Lugares desde los que apreciar la dimensión de los cañones, la presencia del río o la amplitud de las panorámicas que caracterizan parte del oeste zamorano.

Dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero", se han desarrollado actuaciones en el mirador Peña Centigosa, en Villadepera, mientras que hay intervenciones en el mirador El Escomayo, en Fariza; el mirador de La Finiestra, en Villardiegua de la Ribera; y el mirador de El Gran Meandro del Duero, en Pinilla de Fermoselle.

Desde estos puntos de observación es posible descubrir algunos de los paisajes más representativos del territorio. Cada mirador ofrece una perspectiva distinta y permite interpretar mejor la relación entre el río, los pueblos y el medio natural. La mejor forma de aprovechar estos lugares es hacerlo desde el respeto. Utilizar las zonas habilitadas, seguir las indicaciones existentes y evitar acceder a áreas no acondicionadas ayuda a preservar unos espacios preparados para facilitar la observación y el disfrute del paisaje.

Las actuaciones impulsadas han contemplado, además, la creación y mejora de infraestructuras destinadas a ordenar la presencia de visitantes. Las áreas de autocaravanas de Argañín y Villardiegua o el aparcamiento disuasorio para la peatonalización del casco histórico de Fermoselle forman parte de ese conjunto de actuaciones destinadas a facilitar los flujos turísticos.

Respeto a zonas habilitadas

La utilización adecuada de estas infraestructuras contribuye a una visita más ordenada y favorece la conservación de los espacios naturales. Aparcar en los lugares previstos, respetar las zonas habilitadas y utilizar los equipamientos disponibles son acciones que forman parte de una forma responsable de recorrer el territorio.

Ruta de Los Hociles en Pereruela, tras su adecuación. | CEDIDA

La gestión de los residuos es otro de los aspectos fundamentales para disfrutar del paisaje sin dejar huella. Un entorno limpio forma parte de la experiencia turística y contribuye a conservar la imagen de los espacios naturales. Dentro del plan se han instalado contenedores para la recogida selectiva de vidrio con imágenes y mensajes de concienciación medioambiental.

Cada visitante puede contribuir con pequeños gestos a mantener la calidad paisajística de senderos, miradores y espacios naturales. Una botella abandonada, un envoltorio o cualquier resto fuera de lugar altera la percepción del paisaje y rompe la experiencia de los visitantes.

Corredor Ecoturístico

La relación entre naturaleza y patrimonio está presente en las actuaciones del corredor ecoturístico. La recuperación del Molino Ecomuseo del Agua de Abelón, el Molino del Maestro en Fariza, el antiguo lavadero Piñuel en Bermillo de Sayago o las Aceñas de Gijón permiten acercarse a elementos históricos vinculados al aprovechamiento tradicional del agua y del territorio.

A estas intervenciones se suman actuaciones en ejecución como la recuperación de los molinos Bajo Mineros y Fuente de la Antiyuela en Villalcampo, la recuperación de la Fuente Pocirón y el Molino Mayón en Gamones o la recuperación del cercado de la ermita de Fernandiel en Muga de Sayago.

Dentro del apartado de nuevos productos turísticos también figura el embarcadero Pago de Peñas Blancas, en Villadepera, así como la adecuación del entorno de Salto la Vieja para escalada, en Pereruela, actuación que incluye la adecuación de la explanada de escalada, la colocación de mobiliario urbano integrado en el entorno y la adecuación del arroyo Rivera del Castillo.

Aparcamiento disuasorio para la peatonalización del casco histórico de Fermoselle. | CEDIDA

Todas estas actuaciones tienen un denominador común, facilitar el acercamiento al territorio a través del paisaje y de los recursos naturales. Un paisaje que constituye uno de los grandes valores del Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero y que invita a recorrerlo todo el año sin dejar huella.

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La amplia oferta paisajística es, además, uno de los elementos que favorecen que muchos visitantes repitan la experiencia. Un sendero recorrido en primavera ofrece sensaciones distintas a las de una visita en otoño. Un mirador puede mostrar perspectivas diferentes según la luz, la época del año o el entorno. Por eso, permanecer en los senderos señalizados, respetar la fauna y la flora, utilizar las infraestructuras habilitadas, evitar cualquier alteración del entorno y gestionar adecuadamente los residuos son acciones que ayudan a preservar estos espacios para quienes los visitan hoy y para quienes lo harán mañana.