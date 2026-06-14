Pequeños protagonistas, grandes historias: el proyecto de fomento de la lectura del Amor de Dios
Alumnos de cuarto de la ESO y de tercero de Infantil comparten una experiencia basada en cuentos personalizados gracias a este proyecto del Sagrado Corazón de Jesús
T. S.
Lectura, creatividad y convivencia entre generaciones son las bases del proyecto "Pequeños lectores, grandes autores" que ha puesto en marcha durante este curso los alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Zamora. En él han participado alumnos de cuarto de ESO y tercero de de Educación Infantil en una experiencia compartida que ha convertido la imaginación en el gran hilo conductor.
El proyecto ha dado a los más pequeños un papel protagonista: el de convertirse en personajes principales de sus propias historias. A partir de sus gustos, aficiones, ideas y ocurrencias, los estudiantes de Secundaria han creado cuentos personalizados pensados especialmente para cada niño. Para ello, han utilizado distintas herramientas creativas con las que han dado vida a relatos únicos, cercanos y llenos de detalles reconocibles para sus pequeños lectores.
La actividad ha sido especialmente emocionante para los alumnos de Infantil, que han podido encontrarse a sí mismos dentro de las páginas de los cuentos, reconocer elementos de su día a día y descubrir la lectura desde una mirada nueva, cercana y muy personal. Para ellos, cada historia ha sido mucho más que un cuento: ha sido una pequeña aventura hecha a su medida.
Al mismo tiempo, los alumnos de cuarto de la ESO han asumido el papel de autores, poniendo en práctica su capacidad de escritura, su creatividad y el trabajo en equipo.
Edición de libros con historias e ilustraciones
El resultado de esta iniciativa ha sido la edición de varios libros que recogen las historias e ilustraciones creadas durante el proyecto. Estas publicaciones reúnen las aventuras protagonizadas por los propios alumnos de Infantil y reflejan el trabajo conjunto entre ambas etapas educativas. Las imágenes han sido generadas mediante inteligencia artificial, lo que ha permitido crear ilustraciones muy fieles a los personajes, escenarios y detalles descritos en cada relato.
La presentación de los cuentos ha tenido lugar en un encuentro lleno de emoción por los alumnos de ambas generaciones.
Los cuentos han estado disponibles durante la Fiesta de la Solidaridad celebrada el pasado viernes, donde las familias y asistentes han podido conocer las publicaciones y adquirir ejemplares, contribuyendo así a dar continuidad a una iniciativa educativa que une aprendizaje, creatividad y compromiso solidario.
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