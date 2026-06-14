Los nuevos artesanos buscan su espacio en Zamora

Los emprendedores Patricia Esteban, Alberto Segurado y Miguel Elisardo Bueno compartieron con el público zamorano y los muchos asistentes al Z! Live Rock Fest que paseaban por el centro de la ciudad su trabajo a lo largo de toda la jornada del sábado.

Los tres jóvenes tienen en común que trabajan con sus manos, los tres son profesionales de la costura, del barro y de la escultura, respectivamente; y los tres han dado el paso y han unido sus fuerzas para crear una nueva agrupación en la ciudad, la Asociación de Artesanía y Arte de Zamora.

Puestos de artesanía en la plaza de Zorrilla. / Alba Prieto / LZA

Tras unos trámites burocráticos que comenzaron el pasado mes de febrero, el colectivo está ya oficialmente constituido y ha podido comenzar su actividad pública. Su carta de presentación ante la sociedad ha correspondido a una jornada de talleres demostrativos y participativos en la plaza de Zorrilla.

Actividad

Situados bajos una serie de cenadores para capear el sol de justicia que caía, los artesanos han compartido con quienes se han acercado tanto los productos que realizan como el proceso de realización, explicado en varios talleres a los que asistieron muchos niños seducidos por la idea de hacer ellos mismos cosas con sus manos.

Asistentes a uno de los talleres. / Alba Prieto / LZA

"Hemos puesto un punto de venta y luego cada uno muestra lo que hace. En mi caso yo he traído para hacer costura, con quien quiera acercarse, con reciclaje de ropa con proyectos sencillos", pensados "para quien sepa coser como para quien no sepa y lleve a cabo su primera toma de contacto con la máquina. Mi compañero Alberto lleva a cabo demostraciones de alfarería y Miguel está esculpiendo pequeñas máscaras con los asistentes al taller", desgranaba la presidenta del colectivo, Patricia Esteban, tras haber guiado a una pequeña en el uso de la máquina de coser para confeccionar un llavero rockero con varios tipos de telas bajo la atenta mirada de su progenitor.

El taller de costura y la artesana Patricia Esteban. / Alba Prieto / LZA

Visibilidad

La Asociación de Artesanía y Arte de Zamora pretende llevar a cabo más actividades para darse a conocer y para animar a compañeros a que se sumen al colectivo que pretende servir de puente entre los creadores, las instituciones y el público; dar luz a los procesos creativos que habitualmente quedan ocultos dentro de los talleres privados con talleres, muestras y demostraciones del oficio. Además, quieren impulsar encuentros, charlas y exposiciones sin olvidar proyectos de difusión y colaboraciones con espacios culturales existentes en la ciudad.

Lisandro Bueno explica una de sus obras. / Alba Prieto / LZA

"Somos conscientes de que hay más artesanos y artistas en la ciudad y todos ellos serán bienvenidos porque queremos hacer un poco de piña, lograr tener visibilidad y hacer más actividades", sintetizó Patricia Esteban que por sorteo ostenta la presidencia de la asociación que ya cuenta con presencia en Instagram.